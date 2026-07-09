Állatvédelem
Újabb fotók kerültek elő Hatvanpusztáról, Hadházy Ákos új állításokat fogalmazott meg
A politikus szerint két zebracsikó is látható a birtokon készült felvételeken, miközben a korábbi állatelhullások ügyében továbbra is tart a nyomozás.2026.07.09 08:17ma.hu
Újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amelyben azt állítja, hogy egy magyar állampolgár két kis zebracsikót fényképezett le a hatvanpusztai birtokon.
A politikus ironikusan úgy fogalmazott: a képek alapján úgy tűnik, hogy a zebrákat nemcsak vadásszák, hanem tenyésztik is a birtokon. Bejegyzésében azt írta, szerinte ez magyarázatot adhat arra, hogyan lehet folyamatosan biztosítani a korábban említett állatlétszámot. Állításait ugyanakkor nem támasztotta alá hivatalos hatósági megállapítás.
Hadházy Ákos bejegyzésében a Telex cikkére is hivatkozott, amely szerint a rendőrség megerősítette: továbbra is folyamatban van a nyomozás a korábbi állatelhullások ügyében.
A képviselő ugyanakkor kifogásolta, hogy állítása szerint a megyei kormányhivatal nem válaszolt a Telex azon kérdésére, amely arra irányult, mi okozta a májusi tömeges állatelhullást. Véleménye szerint emiatt továbbra sem tisztázott a történtek oka.
Hadházy Ákos szerint a hivatal hallgatása miatt továbbra sem zárható ki az általa korábban felvetett ólommérgezés lehetősége, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy erre vonatkozóan jelenleg nincs nyilvánosan ismert hatósági megállapítás vagy jogerős következtetés.
A rendőrségi eljárás jelenleg is folyamatban van, így a történtek pontos körülményeit és az állatok pusztulásának okát várhatóan a nyomozás lezárását követően lehet majd hivatalosan megismerni.
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