Állatvédelem

Újabb fotók kerültek elő Hatvanpusztáról, Hadházy Ákos új állításokat fogalmazott meg

A politikus szerint két zebracsikó is látható a birtokon készült felvételeken, miközben a korábbi állatelhullások ügyében továbbra is tart a nyomozás. 2026.07.09 08:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amelyben azt állítja, hogy egy magyar állampolgár két kis zebracsikót fényképezett le a hatvanpusztai birtokon.



A politikus ironikusan úgy fogalmazott: a képek alapján úgy tűnik, hogy a zebrákat nemcsak vadásszák, hanem tenyésztik is a birtokon. Bejegyzésében azt írta, szerinte ez magyarázatot adhat arra, hogyan lehet folyamatosan biztosítani a korábban említett állatlétszámot. Állításait ugyanakkor nem támasztotta alá hivatalos hatósági megállapítás.



Hadházy Ákos bejegyzésében a Telex cikkére is hivatkozott, amely szerint a rendőrség megerősítette: továbbra is folyamatban van a nyomozás a korábbi állatelhullások ügyében.



A képviselő ugyanakkor kifogásolta, hogy állítása szerint a megyei kormányhivatal nem válaszolt a Telex azon kérdésére, amely arra irányult, mi okozta a májusi tömeges állatelhullást. Véleménye szerint emiatt továbbra sem tisztázott a történtek oka.



Hadházy Ákos szerint a hivatal hallgatása miatt továbbra sem zárható ki az általa korábban felvetett ólommérgezés lehetősége, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy erre vonatkozóan jelenleg nincs nyilvánosan ismert hatósági megállapítás vagy jogerős következtetés.



A rendőrségi eljárás jelenleg is folyamatban van, így a történtek pontos körülményeit és az állatok pusztulásának okát várhatóan a nyomozás lezárását követően lehet majd hivatalosan megismerni.