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Évente ezrek miatt riasztják a tűzoltókat - sokszor életet ment az ajtónyitás

Kevesen tudják, hogy a tűzoltók egyik legfontosabb feladata nem a lángok oltása, hanem a bajba jutott emberekhez való mielőbbi bejutás. 2026.07.08 22:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy a tűzoltók munkájának van egy kevésbé ismert, mégis rendkívül fontos területe, amelyet a szakmában egyszerűen csak „ajtónyitásnak” neveznek.



Ilyen esetekben a tűzoltókat azért riasztják, mert felmerül a gyanú, hogy egy belülről bezárt lakásban vagy házban valaki rosszul lett, elesett, vagy más okból nem tud segítséget kérni. Mivel ilyenkor minden perc számíthat, a tűzoltók szükség esetén betörik az ajtót, vagy ablakon, erkélyen keresztül jutnak be az ingatlanba. Ugyanakkor mindig arra törekednek, hogy a lehető legkisebb kárral oldják meg a bejutást.



Az ilyen riasztások hátterében többféle élethelyzet állhat. Előfordul, hogy egy idős ember elesik otthonában, és nem tud felállni, vagy napok óta nem ad életjelet magáról egy egyedül élő lakó. Gyakran kisgyermekek is véletlenül bezárják magukat a lakásba, amikor a kíváncsiságuk bajba sodorja őket.



A statisztikák szerint idén már több mint 4700 alkalommal hívták a tűzoltókat ilyen „ajtónyitásos” esethez. Az idei hőségriasztások idején önmagában 358 bejelentés érkezett ilyen okból.



A katasztrófavédelem kiemeli, hogy az esetek többségében egyedül élő idős emberek érintettek, akik egészségi állapotuk miatt már nem képesek segítséget kérni. Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen idős hozzátartozóira, szomszédaira és fogyatékossággal élő embertársaira. Sokszor már egy telefonhívás vagy egy becsöngetés is életet menthet.



A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ha valaki egyszerűen kizárta magát a lakásából, és nem áll fenn életveszély, akkor ne a tűzoltókat riaszsza. Ilyen esetben a megfelelő megoldás egy zárszerviz értesítése.