Állati

Magas löszfalról esett egy kertbe, hiába hívta a mamáját a bolhás és csontsovány gida

Másfél hete egy apró őzgida érkezett a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány gondozásába, éppen akkor, amikor az állatmentők már arról beszéltek, hogy csökkenteniük kellene a befogadott állatok számát, mert fizikailag és lelkileg is a teljesítőképességük határára értek.



A gida Sülysápon került bajba: egy magas löszfalról zuhant le, és egy családi ház kertjében kötött ki. A megtalálók szerint eleinte még hívta az anyját, később azonban teljesen elcsendesedett. A segítségére a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület sietett, amely felvette a kapcsolatot az alapítvánnyal, hogy tudnák-e fogadni a kis állatot.



A szállításban önkéntesek is segítettek, így a gidát végül biztonságban eljuttatták az alapítványhoz.



Az állatmentőket azonban lesújtó látvány fogadta. A kis őz rendkívül sovány volt, bolhák lepték el, és annyira rettegett, hogy az első két napban szinte egyáltalán nem lehetett megetetni. Gondozói őszintén bevallották, hogy kezdetben nem sok esélyt láttak a túlélésére.



A kis gida azonban nem adta fel. A második nap végére végre elfogadta a tejet, ami fordulópontot jelentett az állapotában. Azóta is folyamatos megfigyelés alatt áll, gondozói pedig minden etetésnél és minden apró előrelépésnél reménykednek abban, hogy sikerül megmenteni az életét.



Az alapítvány szerint ugyanakkor még korai lenne fellélegezni. Úgy fogalmaztak, továbbra is minden egyes nap aggódnak érte, és egyelőre nem érzik úgy, hogy túl lennének a legnehezebb időszakon.



A történet sokakat megérintett a közösségi oldalakon, ahol rengetegen küldenek biztató üzeneteket és drukkolnak azért, hogy a kis őzgida teljesen felépüljön.