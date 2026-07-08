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Három klímát szerelt fel a gyulai gyermekkórházban egy vállalkozó - videó

Egy vállalkozó saját munkájával próbálta elviselhetőbbé tenni a nyári hőséget azoknak a gyerekeknek, akiknek a vakáció helyett kórházi ágy jutott. 2026.07.08 10:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szívmelengető gesztusról számolt be közösségi oldalán Kovalcsik Tibor egyéni vállalkozó. A szakember három Gree klímaberendezést szerelt fel a gyulai gyermekkórházban, hogy a nyári hőségben kényelmesebb körülmények között gyógyulhassanak a kis betegek.



A vállalkozó bejegyzésében úgy fogalmazott: „3 db Gree készülék felszerelve a gyerekeknek, hogy mi is egy kicsit jobbá tudjuk tenni a napjaikat, ha már ide kell jönniük.”



A nyári kánikulában különösen nagy jelentősége van a megfelelő hűtésnek az egészségügyi intézményekben, főként a gyermekosztályokon, ahol a magas hőmérséklet tovább nehezítheti a betegek közérzetét és a gyógyulást.



Az elmúlt hetekben országszerte kiemelt figyelem irányult a kórházak hűtési rendszereire, miután több intézmény elavult klímaberendezései miatt vált szükségessé sürgős korszerűsítés. A kormány ezért országos klímafejlesztési programot is indított az egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek javítására.



A gyulai kezdeményezés ugyanakkor azt mutatja, hogy a magánszemélyek és vállalkozások felajánlásai is sokat jelenthetnek. Egy-egy ilyen segítség nemcsak a kórházi dolgozók munkáját könnyítheti meg, hanem a kis betegek és családjaik számára is elviselhetőbbé teheti a bent töltött napokat.