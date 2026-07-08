Földmozgás
Földrengés Örkény térségében
A földmozgást július 8-án 5.50 perckor észlelték.2026.07.08 06:23ma.hu
Szerda hajnalban 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Örkény térségében - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Mint írták, a kisebb földmozgást július 8-án 5.50 perckor észlelték az érzékelők.
A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést; egyelőre nem érkezett bejelentés - áll a közleményben.
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