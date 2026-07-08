Földmozgás

Földrengés Örkény térségében

Szerda hajnalban 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Örkény térségében - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.



Mint írták, a kisebb földmozgást július 8-án 5.50 perckor észlelték az érzékelők.



A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést; egyelőre nem érkezett bejelentés - áll a közleményben.