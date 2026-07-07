Rendszerváltás
1956 után hetven évvel, 19:56-kor indul újra az M1 adása
Szimbolikus időpontban tér vissza az M1, a miniszterelnök szerint az átmeneti időszakban még nem a megszokott formában folytatódik az adás.2026.07.07 18:17ma.hu
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az M1 kedden este 19:56-kor indul újra. A választott időpont szimbolikus jelentőségű: 1956 forradalmára utal, amelynek 70. évfordulójára emlékeznek idén.
A tájékoztatás szerint a csatorna átmenetileg még nem hírműsorokkal tér vissza a képernyőre. Az újraindulást követően egyelőre filmeket sugároznak, miközben a hírszolgáltatás szünetel. Az MTVA közlése szerint a hírműsorok fokozatosan, az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan indulnak újra.
A döntés előzménye, hogy kedden délután leállították az M1 hírszolgáltatását, a képernyőn pedig egy üzenet jelent meg, amely szerint a közmédia átalakuláson megy keresztül, és a jövőben hitelesebb, függetlenebb működést kíván biztosítani. Ezzel egy időben a hirado.hu is átmenetileg elérhetetlenné vált.
Magyar Péter Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „1956 után hetven évvel, szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása”, hozzátéve, hogy az átmeneti időszakban a nézők hírműsorok helyett filmeket láthatnak majd.
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