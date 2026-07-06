Botrány

Nem vagyunk kukák - kiakadt egy kukásautó sofőrje azon, mit kaptak ajándékba

Őszinte hangvételű bejegyzésben fakadt ki egy kukásautó sofőrje, aki szerint a legtöbb ember figyelmes és kedves velük, ám időről időre olyan „ajándékokat” kapnak, amelyek inkább sértőek, mint segítőkészek.



A sofőr elmondása szerint a nyári hőségben sok lakó gondol a szemétszállítókra, és hideg ásványvízzel vagy üdítővel kínálja őket. Ezeket a gesztusokat a háromfős brigád mindig nagy hálával fogadja, hiszen a kánikulában sokat jelent egy frissítő ital és egy kedves szó.



A legutóbbi eset azonban teljesen más érzéseket váltott ki belőlük. Egy lakó két üveg sört adott nekik köszönetképpen. Mivel munka közben természetesen nem fogyaszthatnak alkoholt, csak később bontották fel az italokat, ekkor derült ki, hogy az egyik sör 2023-ban, a másik pedig 2025-ben lejárt.



A sofőr szerint sajnos nem egyedi esetről van szó. Azt írja, rendszeresen előfordul, hogy több éve lejárt italokat kapnak, sőt olyan bort is kaptak már, amelynek üvege szétesett, amikor ki akarták bontani.



A bejegyzésben azt is sérelmezte, hogy nemcsak élelmiszerekkel fordul elő hasonló helyzet. Elmondása szerint gyakran próbálnak rájuk sózni teljesen elhasznált, évtizedes ruhákat vagy kitaposott cipőket is, mintha azok még használhatók lennének.



A sofőr hangsúlyozta, hogy nem várnak ajándékokat, és senki sem köteles bármit adni nekik. Sokkal többet jelent számukra egy palack hideg víz vagy néhány kedves szó, mint olyan tárgyak vagy italok, amelyeket más már kidobásra ítélt.



A bejegyzés végén azt is kiemelte, hogy a kritikája nem azoknak szól, akik valódi figyelmességgel gondolnak rájuk, hanem azoknak, akik lejárt vagy használhatatlan dolgokat adnak át nekik anélkül, hogy belegondolnának, milyen üzenetet közvetít ezzel a gesztus. A poszt rövid idő alatt sok együttérző hozzászólást kapott, a kommentelők többsége egyetértett abban, hogy a szemétszállítók ugyanúgy megérdemlik a tiszteletet, mint bármely más dolgozó.