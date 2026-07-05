Állati
Veszélyes ragadozóra bukkantak a Balatonnál - ismét idegen faj került elő
Újabb nem őshonos hüllőt fogtak be a Balaton északi partján, a szakemberek szerint azonban még mindig lehetnek szabadon engedett példányok.2026.07.05 18:16ma.hu
Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balaton északi partján. A veszélyes, Észak-Amerikából származó hüllő nem őshonos Magyarországon, jelenléte pedig komoly kockázatot jelenthet a helyi élővilágra.
A szakemberek szerint sajnos nem egyedi esetről van szó: szinte minden nyáron előkerül egy-egy aligátorteknős a Balatonból vagy más hazai vizekből. A legtöbb példány valószínűleg olyan egykori házi kedvenc, amelyet tulajdonosa szabadon engedett, amikor már nem tudta vagy nem akarta tovább tartani.
A most befogott állat eltávolításával ismét eggyel kevesebb veszélyes ragadozó él szabadon a tó környékén. A természetvédelmi szakemberek bíznak benne, hogy idővel sikerül befogni a még kint élő példányokat is.
Az aligátorteknős rendkívül erős harapásáról ismert, és kisebb halakat, kétéltűeket, vízimadarakat, valamint más vízi állatokat is zsákmányolhat. Emiatt nemcsak az őshonos fajokra jelent veszélyt, hanem az ökoszisztéma egyensúlyát is felboríthatja.
A szakemberek továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy aki idegenhonos teknőst lát a természetben, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatvédő szervezeteket. A felelőtlen állatelengedés nemcsak jogszabályba ütközhet, hanem hosszú távon komoly természetvédelmi problémákat is okozhat.
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