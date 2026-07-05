Tisztítótűz
Magyar Péter: szigorúbb szabályok fognak vonatkozni az alkotmányos intézmények vezetőire
Többé senki nem állíthat magának évtizedekre "közjogi őrhelyeket" a magyar államban, ahogy azt Orbán Viktor tette.2026.07.05 10:54MTI
Az alkotmánymódosítás véleményezésének javaslatait figyelembe véve a kormány szigorúbb szabályokat alkotott az alkotmányos intézmények vezetői esetében - mondta el a miniszterelnök szombaton.
Magyar Péter Facebook-videójában az Alaptörvény 17. módosításának részleteit ismertetve azt mondta: az emberek javaslatai alapján a tervezeten több ponton változtattak, az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.
Az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnöke kilenc év helyett hat évre kap megbízatást szintén újraválasztás nélkül, ezen felül a bírák jogot kapnak a vezetőik visszahívásának kezdeményezésére, és fontos szerepük lesz az új bírósági vezetők kinevezésében - hangoztatta a kormányfő.
"Ez világos üzenet" - fogalmazott Magyar Péter, majd hozzátette: nem egy másik hatalmi ág fog dönteni a bírói csúcsvezetők jelöléséről, és fontos az is, hogy többé senki nem állíthat magának évtizedekre "közjogi őrhelyeket" a magyar államban, ahogy azt Orbán Viktor tette.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:01 Áttörés a laborban: egy felfedezés teljesen átírhatja a vérátömlesztés szabályait
- 10:54 Magyar Péter: szigorúbb szabályok fognak vonatkozni az alkotmányos intézmények vezetőire
- 8:49 Több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát
- 6:38 Lebontják a Kelenföldi Erőmű 146 méter magas kéményét
- 22:23 Rejtélyes fertőzés terjed Amerikában - a szakemberek még mindig keresik a forrást
- 20:56 Meglepő eredményre jutottak a kutatók - ez a hétköznapi vitamin lassíthatja az öregedést
- 18:55 Kapitány István: a paksi atomerőmű elkezdte visszaemelni a teljesítményét
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06