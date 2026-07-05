Tisztítótűz

Magyar Péter: szigorúbb szabályok fognak vonatkozni az alkotmányos intézmények vezetőire

Az alkotmánymódosítás véleményezésének javaslatait figyelembe véve a kormány szigorúbb szabályokat alkotott az alkotmányos intézmények vezetői esetében - mondta el a miniszterelnök szombaton.



Magyar Péter Facebook-videójában az Alaptörvény 17. módosításának részleteit ismertetve azt mondta: az emberek javaslatai alapján a tervezeten több ponton változtattak, az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.



Az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnöke kilenc év helyett hat évre kap megbízatást szintén újraválasztás nélkül, ezen felül a bírák jogot kapnak a vezetőik visszahívásának kezdeményezésére, és fontos szerepük lesz az új bírósági vezetők kinevezésében - hangoztatta a kormányfő.



"Ez világos üzenet" - fogalmazott Magyar Péter, majd hozzátette: nem egy másik hatalmi ág fog dönteni a bírói csúcsvezetők jelöléséről, és fontos az is, hogy többé senki nem állíthat magának évtizedekre "közjogi őrhelyeket" a magyar államban, ahogy azt Orbán Viktor tette.