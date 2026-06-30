NKA-ügy

Hankó Balázs: én és munkatársaim jóhiszeműen jártunk el a kulturális támogatások ügyében

Bbiztos benne, hogy a kultúra támogatásában résztvevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha a munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

2026.06.30 10:26MTI
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Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. A politikus ezt hétfőn közölte az MTI-vel.

Hankó Balázs közleményében azt írta: szolidaritását fejezi ki - és erre kér minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő embert is - a kulturális támogatásokat kezelő munkatársai számára, akik meggyőződése szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön.

"Hangsúlyozom, az, hogy egy döntést utóbb a büntetőeljárás nagyítójával vizsgálnak, legitim eljárás. De ebben a személyes szabadságot csak a legszükségesebb esetben kell a legszigorúbban korlátozni. Ha ez nem így történik, az eljárás jogtalan" - írta.

Hozzátette, a letartóztatásról szóló döntés egyelőre nem jogerős, így reményei szerint a szükségesség és arányosság tesztjét a másodfokú eljárásban alkalmazva lesz lehetőségük arra a kollégáinak, hogy szabadlábon védekezzenek és tisztázzák magukat.

"Munkatársaim - csakúgy, mint jómagam - mindig jóhiszeműen jártunk el és minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása" - fogalmazott.

Hankó Balázs közölte: biztos benne, hogy a kultúra támogatásában résztvevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha a munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

Kitért arra, megérti a kritikusokat, akik nem értettek egyet az elmúlt évek kulturális támogatásokról szóló döntéseivel, azonban - mint írta - ez független attól, hogy ne hunyjanak szemet munkatársaim letartóztatása felett.

"Nem tudom, hogy hihető-e számukra, de e döntések nem valami vagy valaki ellen irányultak, hanem az értékteremtést szolgálták. Hiszem, hogy ha a vizsgálatokat szükségesnek tartják is, a jogállami és emberséges eljárások hívei" - tette hozzá a volt miniszter.

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