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43 fokos testhőmérséklettel került kórházba egy férfi - 30 kilogramm jég segíthette megmenteni az életét
Az extrém hőség miatt egyetlen nap alatt több kórház sürgősségi osztályára is több hipertermiás beteg érkezett, miközben egy 43 fokos testhőmérsékletű férfi életéért is küzdöttek az orvosok.2026.06.30 06:40ma.hu
A Péterfy Sándor Utcai Kórház nyilvánosan mondott köszönetet az ICE Cube Jégszolgáltató csapatának, amely rendkívüli gyorsasággal segített egy kritikus állapotú beteg ellátásában.
Az Országos Mentőszolgálat egy ismeretlen férfit szállított a kórházba, aki súlyos hősokkot szenvedett, testének maghőmérséklete elérte a 43 Celsius-fokot. Ilyen esetekben a gyors és intenzív hűtés életmentő jelentőségű.
A kórház megkeresésére az ICE Cube munkatársai azonnal reagáltak: 30 kilogramm jeget adományoztak, amelyet sürgősséggel el is juttattak az osztályra. Ennek köszönhetően az orvosok késlekedés nélkül megkezdhették a beteg agresszív hűtését.
A bejegyzéshez később a Honvéd Kórház sürgősségi betegellátó osztályának egyik munkatársa is hozzászólt. Mint írta, hozzájuk is érkezett jég az ICE Cube-tól, amiért szintén köszönetet mondtak. Hozzátette: csak ezen a napon hat hipertermiás beteget láttak el a Honvéd SBO-n, ami jól mutatja, mekkora terhelést jelent az egészségügynek a rendkívüli hőség.
A kórház közleményében kiemelte, hogy az ilyen gyors és önzetlen segítség emberéleteket menthet, és reményét fejezte ki, hogy más vállalkozások is hasonló társadalmi felelősségvállalással állnak majd a sürgős helyzetek mellé.
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