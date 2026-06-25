Baleset
Vádat emeltek egy mozdonyvezető ellen, aki kollégáját és az utasokat is veszélyeztette
Figyelmetlen volt, és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, így az úgynevezett ütközőbak előtt a szerelvény már nem tudott megállni, hanem körülbelül 9 kilométer per órával nekiütközött annak.2026.06.25 12:23MTI
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollegáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. december 2-án kora délután a Keleti pályaudvarra érkezett az 1. vágányon.
A beérkező járműszerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 kilométer per óra; a masiniszta figyelmetlen volt, és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, így az úgynevezett ütközőbak előtt a szerelvény már nem tudott megállni, hanem körülbelül 9 kilométer per órával nekiütközött annak.
A vádlott így veszélyhelyzetbe hozta a vonaton tartózkodó jegyvizsgáló munkatárást és az utasokat - tették hozzá, azzal együtt, hogy az ütközés következtében a vonat három utasa is könnyebben sérült.
Az esemény a vasúti forgalomban zavart nem okozott, az ütközőbakban kár nem keletkezett, a mozdony viszont megsérült, a kár körülbelül félmillió forint volt.
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolta meg vádiratában.
A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság - tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben - pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől; a bíróság 390 ezer forint pénzbüntetést szabott ki, azonban nem tartotta szükségesnek a járművezetéstől eltiltást.
A végzéssel szemben a kerületi ügyészség a vádlott terhére tárgyalás tartását kérte, és a vasúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozza - áll a közleményben.
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