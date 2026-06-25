Felvonulás
Karácsony Gergely: a Budapest Pride idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon
Nemzeti lobogó eddig a nemzeti ünnepeken lengett a budapesti hidakon.2026.06.25 06:17MTI
A Budapest Pride felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton - közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.
"Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon. Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus" - kezdte bejegyzését a főpolgármester.
Úgy fogalmazott: "igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján".
"Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet" - zárta bejegyzését a szombati esemény kapcsán Karácsony Gergely.
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