EU

Magyar Péter tárgyalt az EP elnökével: őszig le kell zárni a 7-es cikkely szerinti eljárást

Magyar Péter meghívta az Európai Parlament elnökét egy magyarországi látogatásra, és megállapodtak arról, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. 2026.06.18 20:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány "jogállam- és demokráciaellenes intézkedései" miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.



Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.