EU
Magyar Péter tárgyalt az EP elnökével: őszig le kell zárni a 7-es cikkely szerinti eljárást
Magyar Péter meghívta az Európai Parlament elnökét egy magyarországi látogatásra, és megállapodtak arról, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.2026.06.18 20:14MTI
A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány "jogállam- és demokráciaellenes intézkedései" miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.
Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:14 Magyar Péter tárgyalt az EP elnökével: őszig le kell zárni a 7-es cikkely szerinti eljárást
- 18:12 Hat és fél év elzárásra ítéltek egy korábbi szegedi önkormányzati képviselőt
- 16:04 Vitézy Dávid: kiválóan és terv szerint halad az európai uniós források hazahozatalával összefüggő munka
- 14:58 Országos tisztifőorvos: hőségriasztást rendelhetnek el szombaton
- 12:14 Zelenszkij Moszkvának üzent: Ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog
- 11:24 Másodszor érte találat a moszkvai olajfinomítót egy héten belül
- 10:56 Elektromos roller gyulladt ki egy pétervásári házban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06