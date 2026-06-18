EU

Magyar Péter tárgyalt az EP elnökével: őszig le kell zárni a 7-es cikkely szerinti eljárást

Magyar Péter meghívta az Európai Parlament elnökét egy magyarországi látogatásra, és megállapodtak arról, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.

2026.06.18 20:14MTI
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A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány "jogállam- és demokráciaellenes intézkedései" miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.

Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.

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