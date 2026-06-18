Oktatás

Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus-kuratórium elnöki posztjáról

Hernádi Zsolt a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címzett levélben emlékeztetett arra, hogy hét évvel ezelőtt választották meg az intézményt működtető Maecenas Universitatis Corvini alapítvány kuratóriumi tagjává és egyben elnökévé. 2026.06.18 08:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus-kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról - derül ki az egyetem honlapján csütörtökön közzétett, szerdán kelt leveléből. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a döntését az egyetem működési feltételeit érintő, közelgő jogszabályváltozással indokolta.



Hernádi Zsolt a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címzett levélben emlékeztetett arra, hogy hét évvel ezelőtt választották meg az intézményt működtető Maecenas Universitatis Corvini alapítvány kuratóriumi tagjává és egyben elnökévé.



"A vezetésemmel felálló kuratórium fogott neki az egyetemi modellváltásnak, azzal a céllal, hogy új pályára állítsuk az egyetemet. Egy olyan egyetemet képzeltünk el, ahol magas szintű, korszerű és nemzetközi képzést biztosítunk a hallgatóknak, ahol versenyképes életpályát kínálunk az oktatóknak és ahol jelentős kutatási munka folyik" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "vissza akarták tenni" a Corvinust a nemzetközi közgazdaságtudomány térképére.

Hernádi Zsolt hangsúlyozta, nagyon büszke rá, hogy megteremtették a stabil működés anyagi feltételeit, a Corvinus költségvetése megháromszorozódott,



több évre előre kiszámítható az egyetem működése. Új stratégiát alkottak és gyökeresen új feltételrendszert alakítottak ki, elindították a fejlesztéseiket és infrastrukturális beruházásaikat, melyek közül kiemelkedik a nemzetközi szinten is kimagasló Gellért Campus megépítése - sorolta.



Hozzátette, hogy jelentősen megemelték a hallgatói ösztöndíjakat, versenyképessé tették oktatóik helyzetét: az elmúlt években több mint duplájára emelték a munkavállalók bérét és ezzel párhuzamosan kiszámítható és teljesítményalapú életpályamodellt vezettek be.



Az eredmények között megemlítette azt is, hogy tízszeresére nőtt a legjobb besorolású corvinusos tudományos publikációs száma, és nagyot léptek a "nemzetköziesedésben" is: az elsőévesek harmada külföldi, a képzések 80 százaléka angolul is zajlik, és az egyetem munkanyelve az angol.



Hernádi Zsolt szerint egyre többen szeretnének az egyetemre jönni: a Corvinus vonzza a legtöbb 90 százalék feletti érettségi eredménnyel rendelkező, kiváló diákot, és évek óta vezeti a HVG Diploma rangsorát is a gazdaság és társadalomtudományokban.



"Meggyőződésem, hogy az alapítványi működési forma jót tett a Corvinusnak. Ugyanakkor látom, hogy a közelgő jogszabályváltozás folyamán az egyetem valamilyen más és új feltételrendszer mellett fog működni.



Bízom abban, hogy az új megőrzi a mostani vívmányokat és a változtatások egy még jobb egyetem irányába indulnak el" - emelte ki a Mol vezetője.



Mint írta, az új feltételrendszerben az egyetemet irányító testületek is meg fognak változni, "új struktúrában, új logikában, új szereplőkkel kezdődik majd az új fejezet".



Hernádi Zsolt azt tartja helyesnek, hogy az új rendszer kialakításában régi elnökként ne vállaljon szerepet, hiszen óhatatlanul elfogult lenne a saját munkájával szemben, és ez az elfogultság csökkentené az ő és az egyetem döntési és cselekvési szabadságát.



"Mindezek figyelembevételével ezúton bejelentem, hogy a mai nappal lemondok a Corvinus Egyetemet működtető Maecenas Universitatis Corvini alapítvány kuratóriumi és elnöki pozíciójáról" - írta, hozzátéve, hogy a megüresedő kuratóriumi tagsági helyére Misovicz Tibor alapítványi titkár megválasztását javasolja.