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Megható mentés Révfülöpön: a tűzoltók egy csatornából hozták vissza a cicát

Egy elveszettnek hitt kiscica rémült nyávogása vezette nyomra a gazdákat és a tűzoltókat Révfülöpön, ahol végül sikeres mentőakcióval emelték ki az állatot egy csatornából. 2026.06.16 12:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem tudni, hogyan került a csatornába az a kiscica, amelynek kétségbeesett nyávogása hívta fel magára a figyelmet Révfülöpön, a Füredi úton. Az aggódó gazdik ugyan megtalálták kedvencüket, ám önerőből nem tudták kiszabadítani a szorult helyzetbe került állatot.



A segítség a badacsonytomaji tűzoltók személyében érkezett, akik ezúttal is bebizonyították: számukra a legkisebb életek is fontosak. A mentőakciót nemcsak sikerrel hajtották végre, hanem videóra is rögzítették, így mások is láthatják, hogyan sikerült megmenteni a bajba jutott cicát.



A kiscica végül kissé megviselten és rémülten, de sértetlenül került vissza gazdáihoz, akik számára a kaland szerencsés véget ért.