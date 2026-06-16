Állati

Megható mentés Révfülöpön: a tűzoltók egy csatornából hozták vissza a cicát

Egy elveszettnek hitt kiscica rémült nyávogása vezette nyomra a gazdákat és a tűzoltókat Révfülöpön, ahol végül sikeres mentőakcióval emelték ki az állatot egy csatornából.

2026.06.16 12:27ma.hu
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Nem tudni, hogyan került a csatornába az a kiscica, amelynek kétségbeesett nyávogása hívta fel magára a figyelmet Révfülöpön, a Füredi úton. Az aggódó gazdik ugyan megtalálták kedvencüket, ám önerőből nem tudták kiszabadítani a szorult helyzetbe került állatot.

A segítség a badacsonytomaji tűzoltók személyében érkezett, akik ezúttal is bebizonyították: számukra a legkisebb életek is fontosak. A mentőakciót nemcsak sikerrel hajtották végre, hanem videóra is rögzítették, így mások is láthatják, hogyan sikerült megmenteni a bajba jutott cicát.

A kiscica végül kissé megviselten és rémülten, de sértetlenül került vissza gazdáihoz, akik számára a kaland szerencsés véget ért.

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