Belpolitika

Fidesz-kongresszus - Stumpf István: Véget ért az Orbán-korszak

Véget ért az Orbán-korszak, megbukott a NER rendszere - fogalmazott Stumpf István, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere a Fidesz 32. kongresszusán, szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője viszont úgy vélte: olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. 2026.06.13 22:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Stumpf István szerint azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó "kalmári közszellem". Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége, a klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom, a 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és intellektuális vezető szerepét - sorolta.



A Fidesz nem tanult a 2024-es választásokból, az ifjúság elpártolásából és a lokalitás elvesztéséből, majd arról is beszélt, hogy a NER eltorzította a polgári szövetség rendszerét, az értékelkötelezettség helyét felváltotta néhány helyen a profitmaximalizálás, a kampány pedig súlyosan kontraproduktív volt, és leszűkült egybites üzenetekre.



Sok hibát is elkövettek, de a magyar társadalom fejlődésében az elmúlt 16 év jelentős emelkedést hozott: megerősödött a középosztály, mindent megtettek azért, hogy a kulturális hagyományainkat, intézményeinket és a magyar nemzeti szuverenitást megvédjék - emelte ki



A jövőnk érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is - mondta Stumpf István.



A Fidesz küldetése lesz a megmaradt szuverenitás megvédése, nemzeti identitásunk tartópilléreinek megóvása, ünnepeink, tradícióink, hőseink és nyelvünk megóvása, a lokális tér visszahódítása. Vissza kell szereznünk a lokális értelmiséget, ki kell egyezni a helyi vállalkozókkal és gazdákkal - jelezte.



Kitért arra is, hogy sokan elvesztették állásukat, komoly egzisztenciális problémákkal küszködnek, ezért arra szólított fel mindenkit, különösen a nemzeti tőkésosztályt, hogy akinek lehetősége van, támogassa őket.

Gulyás Gergely arról beszélt: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a következő években a választópolgárok is úgy tekinthessenek a Fidesz-KDNP-re, mint biztos választásra akkor, ha vissza akarnak térni a polgári Magyarországhoz.



A Fidesz frakcióvezetője úgy értékelt: az új kormány hivatalba lépésével a Parlament filmforgatási helyszín lett, ahol a "Netflix-Facebook Tisza sorozat" éppen aktuális epizódját forgatják. Szerinte ennek főszereplője a miniszterelnök, aki mintha nem venné észre, hogy választást nyertek, és az "ellenzék ellenzékeként" viselkedik.

Határátlépésnek nevezte az államfő elmozdítására vonatkozó kormányzati szándékot, és úgy értékelt: ha ezt meg lehet tenni, akkor "bárkivel bármit meg lehet csinálni", és akkor nem beszélhetnek arról, hogy Magyarországon demokráciában élnek.



Arra szólított fel: ne felejtsék el, értékeljék saját kormányzásukat, védjék meg ezt a 16 évet, a gazdaság teljesítményét. "Azt is mondhatnám, hogy olyan jól kormányoztunk, hogy 14 éven keresztül, a manapság velünk szemben igen kritikus új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek" - jegyezte meg.



A kongresszuson felszólalt Marek Kuchcinski, a Szejm (lengyel parlament) korábbi elnöke is, aki azt mondta: napjainkban a migrációs paktum, az éghajlati paktum, az EU centralizálása, és a társadalmak médián keresztüli manipulálása jelentik a legnagyobb kihívásokat.



Úgy fogalmazott: országainkban a fordított demokrácia jelenségével szembesülünk, a külföldi forrásból finanszírozott médiumok és szervezetek mind gyakrabban lépnek fel úgy, mintha kizárólag ők képviselnék a demokráciát, a közvéleményt és az állampolgárok érdekeit.



Valójában azonban éppen ezek a szereplők azok, akik "hasznos idiótaként működve" gyengítik a demokráciánkat - tette hozzá, megjegyezve, hogy 2023-ban varsói kormányváltásra törekedtek, idén pedig a budapesti kormányt is megbuktatták.



A lengyel politikus hangsúlyozta: az Európai Parlament konzervatívjainak és hazafiainak - egyszóval a demokratáknak - össze kell fogniuk, hogy az ilyen gyakorlatok ne ismétlődhessenek meg.