Belpolitika
Kinevezték az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit
A kinevezések június 14-től hatályosak.2026.06.13 18:21MTI
A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit - közölte a Belügyminisztérium.
Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományába helyezik és megbízzák az NBSZ főigazgatói feladatainak ellátásával.
Annus Zsolt Antal alezredest a Nemzeti Információs Központ (NIK) állományából az AH állományába helyezik át és megbízzák annak főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a Belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő.
A kinevezések június 14-től hatályosak.
Magyar Péter miniszterelnök pénteken - június 13-ai hatállyal - mentette fel tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.
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