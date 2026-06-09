Botrány

Levendulás törölközőt is kért Ciprusra az előző honvédelmi vezetés - Ruszin-Szendi szerint elszakadtak a valóságtól

Az új honvédelmi miniszter szerint miközben Európa a biztonsági kihívásokról tárgyalt volna, az előző vezetés különleges kényelmi igényeket fogalmazott meg egy nemzetközi találkozó kapcsán. 2026.06.09 18:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meglepő részleteket osztott meg közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter az Európai Unió védelmi minisztereinek ciprusi találkozójának előkészületeiről. A politikus szerint az eredetileg márciusra tervezett eseményt az iráni dróntámadás miatt júniusra halasztották, így végül már nem az előző kormány képviselte Magyarországot.



A miniszter ugyanakkor azt állítja, hogy az előkészítő munkálatokat még Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatala irányította, és az általuk megfogalmazott igények között szerepelt például a levendulába áztatott törölköző biztosítása is.



Ruszin-Szendi bejegyzése szerint a hivatalos szabályozásban szereplő legfeljebb hatfős delegáció helyett tizenegy fős magyar küldöttséggel számoltak, emellett több egyéb, szerinte túlzó elvárást is megfogalmaztak a szervezők felé.



„Miközben Európa biztonsági kihívásokról, háborús fenyegetésekről, haderőfejlesztésről és a kontinens védelméről tárgyal, addig valakinek az volt a fontos, hogy a törölköző megfelelően legyen aromaterápiásítva” – fogalmazott a tárcavezető.



A honvédelmi miniszter szerint ez jól példázza azt a szemléletet, amely miatt sokan úgy érezhetik, hogy egyes korábbi vezetők elszakadtak a hétköznapi valóságtól. Úgy véli, a Magyar Honvédség állományának nem különleges kényelmi szolgáltatásokra van szüksége, hanem megbecsülésre, kiszámítható életpályára és megfelelő felszerelésre.



Az ügyben az érintettek részéről egyelőre nem érkezett nyilvános reakció. Ruszin-Szendi ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a jövőben a honvédelmi vezetésnek a katonák valós problémáira és az ország biztonsági kihívásaira kell összpontosítania.