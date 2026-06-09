Botrány
Levendulás törölközőt is kért Ciprusra az előző honvédelmi vezetés - Ruszin-Szendi szerint elszakadtak a valóságtól
Az új honvédelmi miniszter szerint miközben Európa a biztonsági kihívásokról tárgyalt volna, az előző vezetés különleges kényelmi igényeket fogalmazott meg egy nemzetközi találkozó kapcsán.2026.06.09 18:20ma.hu
Meglepő részleteket osztott meg közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter az Európai Unió védelmi minisztereinek ciprusi találkozójának előkészületeiről. A politikus szerint az eredetileg márciusra tervezett eseményt az iráni dróntámadás miatt júniusra halasztották, így végül már nem az előző kormány képviselte Magyarországot.
A miniszter ugyanakkor azt állítja, hogy az előkészítő munkálatokat még Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatala irányította, és az általuk megfogalmazott igények között szerepelt például a levendulába áztatott törölköző biztosítása is.
Ruszin-Szendi bejegyzése szerint a hivatalos szabályozásban szereplő legfeljebb hatfős delegáció helyett tizenegy fős magyar küldöttséggel számoltak, emellett több egyéb, szerinte túlzó elvárást is megfogalmaztak a szervezők felé.
„Miközben Európa biztonsági kihívásokról, háborús fenyegetésekről, haderőfejlesztésről és a kontinens védelméről tárgyal, addig valakinek az volt a fontos, hogy a törölköző megfelelően legyen aromaterápiásítva” – fogalmazott a tárcavezető.
A honvédelmi miniszter szerint ez jól példázza azt a szemléletet, amely miatt sokan úgy érezhetik, hogy egyes korábbi vezetők elszakadtak a hétköznapi valóságtól. Úgy véli, a Magyar Honvédség állományának nem különleges kényelmi szolgáltatásokra van szüksége, hanem megbecsülésre, kiszámítható életpályára és megfelelő felszerelésre.
Az ügyben az érintettek részéről egyelőre nem érkezett nyilvános reakció. Ruszin-Szendi ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a jövőben a honvédelmi vezetésnek a katonák valós problémáira és az ország biztonsági kihívásaira kell összpontosítania.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:20 Levendulás törölközőt is kért Ciprusra az előző honvédelmi vezetés - Ruszin-Szendi szerint elszakadtak a valóságtól
- 14:04 Kék villogóval mentették meg az elgázolt kiscicát a kazincbarcikai rendőrök
- 12:00 Vádemelés az Integritás Hatóság elnöke ellen, 140 milliós vagyoni hátrány hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények
- 10:58 Ökológiai katasztrófa Arizonában: egy tó teljes halállománya elpusztult
- 8:55 Mozgó autóba ugrott egy félmeztelen férfi Csepelen, majd fojtogatni kezdte a női utast
- 6:53 Nyávogás a motortérből: tűzoltók mentettek ki egy bajba jutott kiscicát Budapesten
- 16:14 Robot rúgott meg egy gyereket egy kínai vidámparkban - videóra vették az esetet
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06