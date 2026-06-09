Botrány

Vádemelés az Integritás Hatóság elnöke ellen, 140 milliós vagyoni hátrány hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények

Hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és hűtlen kezelés miatt állhat bíróság elé Biró Ferenc Pál, aki szerint politikai indíttatású támadás zajlik ellene és az általa vezetett intézmény ellen. 2026.06.09 12:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség az Integritás Hatóság elnökével, Biró Ferenc Pállal szemben. A vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz nyújtották be.



Az ügyészség tájékoztatása szerint az Integritás Hatóság vezetőjét hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolják. A KNYF álláspontja szerint Biró Ferenc több olyan döntést hozott elnöki minőségében, amelyek összességében több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhattak az intézménynek.



A nyomozás egy bejelentés nyomán indult, és a főügyészség közlése szerint 2025 januárjában hallgatták ki először gyanúsítottként Birót és feleségét. Az ezt követő eljárás során tanúkihallgatások, adatszerzések és házkutatások is történtek, amelyek eredményeként újabb gyanúsításokat közöltek az elnökkel.



A vádirat szerint az Integritás Hatóság elnöke úgy tartott fenn egy luxusterepjáró-bérletet a hatóság költségére, hogy számára már szolgálati gépkocsi és sofőr állt rendelkezésre, miközben az autót a felesége használta. Az ügyészség szerint ezzel mintegy 21 millió forintos kár keletkezett.



A vádhatóság szerint Biró Ferenc emellett egy brüsszeli tanácsadó céggel olyan szerződéseket kötött, amelyek nem tartoztak az Integritás Hatóság törvényben meghatározott feladatai közé. Az ügyészség állítása szerint ezek keretében több mint 100 millió forintot fizettek ki lobbi- és kommunikációs szolgáltatásokra.



A vádiratban szerepel továbbá egy állítólagosan fiktív brüsszeli telephelyhasználati szerződés, bankkártyás magánjellegű kiadások, valamint egy olyan munkatárs alkalmazása is, aki a vád szerint nem rendelkezett a szükséges képesítésekkel. Az ügyészség szerint ez utóbbi ügyben további több mint 11 millió forintos vagyoni hátrány keletkezett.



Biró Ferenc ugyanakkor minden vádat visszautasít. Korábban azt nyilatkozta, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte az ellene indított eljárások valójában személyén keresztül az Integritás Hatóság működését kívánták ellehetetleníteni.



Az Integritás Hatóság vezetője nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy az elmúlt években több politikailag érzékeny korrupciós ügy feltárásában is részt vettek, ezért úgy véli, nem véletlen, hogy a szakmai tevékenysége helyett a magánélete került a figyelem középpontjába.



Az ügyészség szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá 23 millió forint értékű vagyonelkobzást is kezdeményezett. Az ügyben a bíróság mondja ki a végső döntést, a vádlottat pedig az eljárás jogerős lezárásáig megilleti az ártatlanság vélelme.