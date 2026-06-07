Rendszerváltás

Magyar Péter: Kínos! 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók

Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani!

2026.06.07 20:52MTI
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Kínos! 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók - közölte Magyar Péter miniszterelnök az általa lemondásra felszólított állami intézményi vezetők melletti, a Sándor-palotánál tartott vasárnap délutáni szimpátiatüntetés kapcsán az MTI-vel.

"Megígértük, hogy egyesítjük a nemzetet. Jó úton haladunk. Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája" - tette hozzá a kormányfő a közleményben, amelyet a Facebook-oldalán is közzétett.

Úgy fogalmazott: "magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett".

Magyar Péter a köztársasági elnököt megszólítva azt írta: "Ön is tudja, hogy vége van. Még mindig nem késő távozni."

"Talán emlékszik arra, amikor legutóbb decemberben a Sándor-palotánál demonstráltunk több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt. Akkor a hidegben százezer honfitársunk volt kint velünk, követelve, hogy védje meg a gyerekeket és kérjen elnézést az áldozatoktól. Én ezt már megtettem a magyar kormány nevében, ön továbbra is adós. Ezzel is." - közölte a miniszterelnök.

Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani! - tette hozzá Magyar Péter.

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