Rendszerváltás

Magyar Péter: a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

Feltette a kérdést, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a migrációs paktum elfogadását?

2026.06.07 10:48MTI
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A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon és "aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is" - közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.

A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot.

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