Rendszerváltás

Magyar Péter: a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon és "aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is" - közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.



A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot.