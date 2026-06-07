Rendszerváltás
Magyar Péter: a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon
Feltette a kérdést, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a migrációs paktum elfogadását?2026.06.07 10:48MTI
A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon és "aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is" - közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.
A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot.
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