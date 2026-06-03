Háború
Magyar Péter: Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába
Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogait rendezni tudják.2026.06.03 10:11MTI
Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón kedden, Berlinben.
A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban - ahogy többször egyértelműen fogalmaztak - Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogait rendezni tudják.
Ez egy előfeltétel, de "nem kell ezen szerintem sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van" - fogalmazott.
Ugyanakkor megerősítette: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem.
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