Háború

Magyar Péter: Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába

Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón kedden, Berlinben.



A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban - ahogy többször egyértelműen fogalmaztak - Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogait rendezni tudják.



Ez egy előfeltétel, de "nem kell ezen szerintem sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van" - fogalmazott.



Ugyanakkor megerősítette: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem.

