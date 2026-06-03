Belpolitika

II. kerület: a polgármester lakásán és a hivatalában végzett nyomozati cselekményeket a KNYF

Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedd reggel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nyomozói - közölte a kerületi önkormányzat az MTI megkeresésére.



Az MTI a kedden megjelent sajtóhírek nyomán kereste meg a kerületet, amely válaszában azt írta: a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta.



A keddi "nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást" - közölték.



Mint írták, "az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében".



A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergelyt is előállították kedden.



A KNYF arról tájékoztatta az MTI-t, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, vesztegetés, befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában.



A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen - köztük önkormányzatoknál is - zajlanak eljárási cselekmények. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban - az ügyészség felkérésére - a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több ember őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek - tették hozzá.



Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak - áll a közleményben.



Kovács Katalin, a KNYF szóvivője az MTI megkeresésére megismételte, hogy a folyamatban lévő ügyről csak később adhatnak konkrét információt, ugyanakkor nem cáfolta, hogy Molnár Zsolt és Őrsi Gergely érintettek lehetnek az ügyben.



Az MTI írásban megkereste az MSZP-t, a válaszuk szerint nincs tudomásuk az ügyről és a hatósági intézkedésről.



"Az MSZP elvárja a hatóságoktól, hogy minden ügyben tisztességesen, részrehajlásmentesen és az igazság feltárásának érdekében végezzék munkájukat, és bízunk benne, hogy ez ebben az esetben is így történik" - írták.



Kiss László, a III. kerület polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy az ügyészség kedd reggel közleményt adott ki, amelynek a kommentálása normális esetben nem lenne feladatuk," azonban az ügyészség félrevezető kommunikációja miatt kénytelenek vagyunk így tenni".



"Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél" - fogalmazott a polgármester.

