Drog-ügyek

Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban

Rekordmennyiségű, 522 kilogramm, Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. 2026.06.02 22:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta: a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke 15 milliárd forint.



A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. Csupor Máté közölte, a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországa tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek.



A főosztályvezető elmondta: a konténerek november 17-én érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra vonatra rakodva hat, míg Romániába kamionnal tizennégy konténer. A KR NNI a felderítés érdekében közös, határokon átívelő akcióba kezdett, a német, cseh és szlovák társszervekkel valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV).



Bár a korábbi röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben hétezer banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab, fóliába csomagolt kokaintömböt.



Csupor Máté tájékoztatása szerint a munka ezzel nem ért véget: az Országos Rendőr-főkapitányság, a NAV és a KR NNI közös munkacsoportot hozott létre, amelynek eredményeképpen tavasszal egy újabb kokainszállítmányt sikerült lefülelni. Egy Aradról visszaérkezett konténerben összesen 72 kilogramm kokaint találtak, amelynek feketepiaci értéke 2 milliárd forint.



A főosztályvezető közölte, hogy folyik a nemzetközi nyomozás az elkövetők kézre kerítése érdekében, de ezek dél-amerikai bűnszervezetek, így a tettesek elfogása rendkívül összetett folyamat.

Csupor Máté elmondta azt is, hogy az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok pedig már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is.



Kalecz József, a NAV Központi Irányítás Rendészeti Főosztály helyettes vezetője arról számolt be, hogy a hatékony felderítés érdekében komoly eszközfejlesztést hajtottak végre, így egyebek mellett létrehozták a Röntgenképelemző Központot, de már a mesterséges intelligenciát is alkalmazzák munkájuk során. Kalecz József elmondta, hogy komoly változás állt be az elkövetési módszerekben, amely nehezíti a bűncselekmények beazonosítását. Ma már ugyanis az illegális szállítmányokat is a jogszabályoknak megfelelő dokumentumokkal látják el.

Thomas Rapp, a Német Bűnügyi Vámszolgálat összekötő tisztje a sajtótájékoztatón elmondta: a tapasztalatok szerint az illegális szállítmányok útja leköveti a legálist. A kábítószer a legnagyobb mennyiségben tengeri úton érkezik Európába, majd a kikötőkön keresztül tovább a kontinensre. A felderítés azonban rendkívül nehéz, hiszen évente több millió konténer érkezik a német kikötőkbe, 2024-ben csupán Hamburgba 7,8 millió. Ezért a német hatóságok kockázati profil alapján, célirányosan próbálják felderíteni az illegális szállítmányokat - ismertette.