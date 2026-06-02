Tűzvész

Súlyosabb büntetést indítványoz a 2022-es mecsekaljai tűz okozójának ügyében a vádhatóság

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik. 2026.06.02 16:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az első fokon kiszabott ötéves böntönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a 2022 augusztusában Pécs nyugati külvárosában, a Mecsekoldalban lévő kiskerteknél hulladékot égető és azzal a környéket lángra lobbantó férfi ügyében - közölte a vádhatóság.



A vádlott 2021 nyarán költözött egy külterületi zártkerti ingatlanba Pécs nyugati részére, a Mecsek oldalába, ahol rendszeresen használta háztartási hulladékának elégetésére a házával szemközti telken levő gödröt.



A vádlott 2022 augusztusában a rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére, a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegve háztartási szemetet kezdett égetni a gödörben.



A tűz először belekapott a gödör szélét borító aljnövényzetbe, majd a szárazság és az erős szél miatt nagy lánggal és rendkívüli sebességgel terjedni kezdett.



A vádlott ezután - a hatóságok értesítése helyett - maga próbálta papuccsal és autós szőnyeggel eloltani a tüzet. Az oltásban később neki segédkező szomszédja tanácsa ellenére sem hívott segítséget, végül az őt telefonon hívó volt barátnőjét kérte meg, hogy értesítse a tűzoltókat.



A tűz közben olyan intenzitással égett, hogy a környező ingatlanokból többre is átterjedt, az azokon található épületek közül egy lakóház felrobbant, egy másik ingatlanon egy kétszintes ház leégett, az egyéb ingatlanokon többek között melléképületek, szerszámok, növényzet semmisültek meg. A környékbeli áramhálózat is megsérült, és lángok idővel belekaptak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészletekbe is.



A tűz megfékezését több száz katasztrófavédő, önkéntes tűzoltó és civil, számos tűzoltókocsi és egy honvédségi helikopter is segítette.



A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, emellett több mint 50 millió forint kárt okozott, ezért őt a Pécsi Törvényszék különösen nagy kárt okozó közveszélyokozás és hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt öt év börtönre ítélte első fokon idén februárban.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

