Tűzvész
Súlyosabb büntetést indítványoz a 2022-es mecsekaljai tűz okozójának ügyében a vádhatóság
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.2026.06.02 16:32MTI
Az első fokon kiszabott ötéves böntönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a 2022 augusztusában Pécs nyugati külvárosában, a Mecsekoldalban lévő kiskerteknél hulladékot égető és azzal a környéket lángra lobbantó férfi ügyében - közölte a vádhatóság.
A vádlott 2021 nyarán költözött egy külterületi zártkerti ingatlanba Pécs nyugati részére, a Mecsek oldalába, ahol rendszeresen használta háztartási hulladékának elégetésére a házával szemközti telken levő gödröt.
A vádlott 2022 augusztusában a rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére, a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegve háztartási szemetet kezdett égetni a gödörben.
A tűz először belekapott a gödör szélét borító aljnövényzetbe, majd a szárazság és az erős szél miatt nagy lánggal és rendkívüli sebességgel terjedni kezdett.
A vádlott ezután - a hatóságok értesítése helyett - maga próbálta papuccsal és autós szőnyeggel eloltani a tüzet. Az oltásban később neki segédkező szomszédja tanácsa ellenére sem hívott segítséget, végül az őt telefonon hívó volt barátnőjét kérte meg, hogy értesítse a tűzoltókat.
A tűz közben olyan intenzitással égett, hogy a környező ingatlanokból többre is átterjedt, az azokon található épületek közül egy lakóház felrobbant, egy másik ingatlanon egy kétszintes ház leégett, az egyéb ingatlanokon többek között melléképületek, szerszámok, növényzet semmisültek meg. A környékbeli áramhálózat is megsérült, és lángok idővel belekaptak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészletekbe is.
A tűz megfékezését több száz katasztrófavédő, önkéntes tűzoltó és civil, számos tűzoltókocsi és egy honvédségi helikopter is segítette.
A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, emellett több mint 50 millió forint kárt okozott, ezért őt a Pécsi Törvényszék különösen nagy kárt okozó közveszélyokozás és hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt öt év börtönre ítélte első fokon idén februárban.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.
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