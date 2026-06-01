Ipari katasztrófa
Életveszélyes állapotban mentették ki a férfit az összeomlott épület romjai alól Székesfehérváron
Mentőszervezetek, barlangászok, önkéntesek az ország minden tájáról megmozdultak annak érdekében, hogy az áldozat kimentése, kiemelése minél gyorsabban történjen.2026.06.01 18:22MTI
Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes - közölte a hétfői mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka.
Jackovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával.
Mentőszervezetek, barlangászok, önkéntesek az ország minden tájáról megmozdultak annak érdekében, hogy az áldozat kimentése, kiemelése minél gyorsabban történjen - fűzte hozzá.
Kiemelte, rendkívül nehéz műszaki feladatuk volt, hiszen statikailag is kihívást jelentett a megdőlt épület, az áldozatot sem "kedvező helyzetben" találták meg. Köszönetét fejezte ki a mentésben részt vevő mintegy 140 bajtársának, akik, mint mondta technikai tudásuk legjavát adták azért, hogy a mentés sikeres legyen, és élve ki tudják menteni az áldozatot.
Jackovics Péter elmondta, elsőként az önkéntesek keresőkamerával kezdték meg az áldozat felkutatását, majd a Műegyetemről érkezett statikus mérnök bevonásával stabilizálták az épületet, hogy biztonságosan megközelíthessék a több méter mélyen lévő sérültet, akire egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök az állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.
Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, és minden helyszínen segítséget nyújtó szervezet kitartó, magas színvonalon végzett munkáját, valamint azoknak a fehérvári vállalkozásoknak, amelyek speciális építéstechnikai eszközökkel segítettek vagy ilyet ajánlottak fel a mentéshez.
