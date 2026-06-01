Országgyűlés
Mi Hazánk: győzelem, hogy mi adhatjuk a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnökét
Az nem világos, hogy ki ellen győztek és milyen versenyben.2026.06.01 16:20MTI
A Mi Hazánk Mozgalom győzelemként értékeli, hogy Toroczkai László, a párt elnöke, frakcióvezetője irányíthatja a végrehajtói visszaélések feltárására létrehozott parlamenti vizsgálóbizottságot. A párt ezt Facebook-oldalán közölte hétfőn.
Aggódhatnak a végrehajtó maffia tagjai, vezetői, a legjobb kézbe került ugyanis a vizsgálóbizottság vezetése. Másfél évtized kitartó munkája, szívós nyomozása, küzdelme csúcsra ér - írják. Egyelőre elég rendhagyó módon működik az új kormány. Persze, jobb későn, mint soha! - idézik Toroczkai Lászlót a döntés körülményei kapcsán.
Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
Toroczkai László azt kifogásolta: a Tisza Párt "lesöpörte" a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a "végrehajtó-maffia" ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját tölthesse be a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László az mondta: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább tíz éve üldözte a "végrehajtó-maffiát".
Azt is kiemelte: a "végrehajtó-maffia" felett szervezetileg éppen Magyar Péter akkori felesége, Varga Judit állt a csúcson, akinek helyettese, Völner Pál "nyakig benne volt ebben a maffiában".
Azt kérdezte, hogyan idézi majd be a vizsgálóbizottság az ügy szereplőit, amelyben a miniszterelnök családja is érintett lehet.
Magyar Péter a válaszában úgy fogalmazott: "lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot". Ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését.
"Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!" - folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán. Kijelentette: korábbi felesége semmilyen módon nem érintett a "végrehajtó-maffia" ügyében. Azt is kérte, miután "azt tudjuk", hogy Völner Pál érintett, "találja meg Völner Pál főnökét", hogy valóban be tudjanak számolni a magyar embereknek arról, mi zajlott 10-15 éven keresztül.
