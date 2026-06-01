Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, ember a romok alatt

Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron hétfőn, egy ember a romok alá szorult - tudta meg az MTI, az értesülést megerősítette a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.



A helyszínen vannak a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, amelyek megkezdték a mentési munkálatokat, de további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek.