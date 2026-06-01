Katasztrófa
Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, ember a romok alatt
A hatóságok megkezdték a mentési munkálatokat.2026.06.01 12:50MTI
Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron hétfőn, egy ember a romok alá szorult - tudta meg az MTI, az értesülést megerősítette a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.
A helyszínen vannak a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, amelyek megkezdték a mentési munkálatokat, de további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek. miközben a hatóságok megkezdték a mentési munkálatokat.
- 20:24 A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében
- 18:22 Életveszélyes állapotban mentették ki a férfit az összeomlott épület romjai alól Székesfehérváron
