Botrány

Nem fogadja el az építész a hatvanpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatti elmarasztaló kamarai döntést

Nem fogadja el a Magyar Építész Kamara (MÉK) etikai-fegyelmi bizottságának első fokú, elmarasztaló döntését a Fejér vármegyei hatvanpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatt Taraczky Dániel építész, aki az MTI-nek pénteken azt mondta, hogy fellebbez a határozat ellen. 2026.05.31 06:57 MTI

A Válasz Online arról számolt be, hogy a MÉK illetékes bizottsága megállapította: Hatvanpusztán teljesen elbontottak egy műemlékvédett épületet, Taraczky Dániel pedig ezzel építész-tervezőként "több rendbeli etikai-fegyelmi vétséget követett el".



Azt is megállapították a határozatban, hogy "a jogsértés ténye visszafordíthatatlan, amely a fegyelmi felelősség súlyát növeli". A testület továbbá 800 ezer forint pénzbírság és 115 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezte az építészt.



Mint írták, a József nádor által épített egykori majorsági épületet, amelyet az Orbán-család megbízásából az építész földig rombolt, helyreállítani már sehogy sem lehet, jóvátehetetlen módon megsemmisült.



A lap idézte Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselőt, aki jelezte, hogy a fejlemény miatt újra megteszi a feljelentést a szándékos műemlékrombolás miatt, ami 2-5 év között büntetendő bűncselekmény, ahogyan szerinte bűncselekményt - hivatali visszaélést - követett el az engedélyt kiadó hivatalnok és az is, aki erre utasította őt.

Taraczky Dániel az MTI megkeresésére leszögezte: a hatvanpusztai épületek a jogerős építési engedélyeknek megfelelően épültek fel. "Az építésznek nem feladata és nem is felelőssége az építési hatóság munkájának és döntéseinek a vizsgálata és felülbírálata" - fogalmazott.



Hangsúlyozta, hogy a kamara etikai bizottsága azért indított eljárást, mert a panasz szerint engedély nélkül történt a bontás. Engedély viszont van, ezért a mostani határozatukban azt írták, hogy "megállapítható, hogy a hatósági engedély megléte nem mentesíti a tervezőt a szakmai-etikai felelősség alól".



Az építész mindezek alapján az első fokú határozatot nem fogadja el és fellebbez.