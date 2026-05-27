Kormányszóvivők: az agrárkamara, a Klebelsberg Központ és a magántőkealapok felülvizsgálatáról is döntött a kormány

Egyebek közt az agrárkamara és a Klebelsberg Központ felülvizsgálatáról, a magántőkealapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén - közölték a kormányszóvivők szerdai, budapesti sajtótájékoztatójukon. 2026.05.27 20:48 MTI

Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett - a még Lázár János volt miniszter idején vásárolt - hasonló típusú mozdonyokra is.



Azonnali lépések történtek azért, hogy a MÁV és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hatékonyan tudjon együttműködni ilyen esetekben és utóbbit is be lehessen vonni a pótlóbuszrendszerbe - ismertette. Hozzátette:

a MÁV már dolgozik az utastájékoztatási rendszer megújításán, amelyet rövid távú feladatként jelölt meg a társaság számára a közlekedési és beruházási miniszter.



Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte: az azbesztszennyezés ügyében felállt az osztrák-magyar tárcaközi bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak.



Kiemelte, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakosság a tudastar.kszgysz.hu oldalon tájékozódhat a szennyezésről, és arról, hol tart most a vizsgálat.



A szóvivő egyben megerősítette: a kormány a "szennyező fizet" elvet fogja érvényesíteni az ügyben.

Szondi Vanda kormányszóvivő közölte: Orbán Anita külügyminiszter összesen 943, nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja.



Emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomataútleveleket.



Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomataútlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüket, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta - ismertette.



Jelezte, Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék, a személyiségi jogi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útlevelet.





Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta: Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt.



Ez rendkívüli terhelést jelent a magyar fővárosnak, ahová több tízezer szurkolót várnak egész hétvégén. A szervezőkkel folyamatosan egyeztet a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter - fűzte hozzá.



Elmondta: Budapest felkészült, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kisebb fennakadások, főleg a repülőtéri közlekedésben, ezért aki ezekben a napokban Budapestről repülővel indulna, legalább 3 órával hamarabb menjen ki a reptérre. Megjegyezte, a rendkívüli terhelés miatt a kormány Ferihegy 1-et is megnyitotta, a BKV pedig sűríti járatait.

A kormányszóvivő megemlítette, a párizsi PSG szurkolóit az MTK Sportparkba, míg az angol Arsenal drukkereit a Városligetben kialakított szurkolói faluba várják, de a Hősök terén is lesznek programok.



A kormányhatározatokra áttérve Köböl Anita elmondta: a kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember elsejére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát.



Magyarországon a hivatalos adatok és a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a probléma évek óta súlyos - mutatott rá, hozzátéve: "igen, látjuk, érzékeltük, hogy a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van, ez alapján az feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak" - mondta Köböl Anita.



A kormányszóvivő azt is közölte: a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány az egészségügyi minisztert június végére.



A kormányülésen áttekintették a betegjogok érvényesülésének helyzetét; a betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel - fogalmazott Köböl Anita.



Hangsúlyozta, "ezek a jogok itthon, Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet".



"Azt szeretnék, ha minden beteg azt érezné, nincsen kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nemcsak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról" - jelentette ki.



A kabinet oktatást érintő kérdéseket is áttekintett. Magyar Éva közölte: a kormányülésen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja felül a Klebelsberg Központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát.



Erre azért van szükség, mert 2010 óta bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldotta, hanem csak tovább fokozta a problémákat - tette hozzá.



Elmondta, a cél az iskolák finanszírozásának kiszámíthatósága és az intézményi autonómia erősítése.



A vizsgálatnak ki kell térnie a fenntartói, munkáltatói és pénzügyi jogkörök megoszlására, a szerződéskötési gyakorlatokra, a belső ellenőrzési rendszerre és arra, hogy a tankerületi döntések mennyiben segítették vagy akadályozták az iskolák működését - fejtette ki.