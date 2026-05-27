Botrány

A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést

A romániai magyarok, a történelmi egyházak, és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról - írták az MTI-nek szerdán eljuttatott közleményében.

A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben - fogalmazott a Fidesz közleményében.



A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost-prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot - számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó.



Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalra feltöltött videofelvételen elmondta: a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz, és az áramellátás is bizonytalan.



Tudatta: hajnali fél ötkor kutyaugatásra és zajra ébredt, és amikor átment a rendház ebédlőrészébe, már jókora nyílás volt a falon. Az önkormányzat emberei - Cristian Popescu, a polgármesteri hivatal ingatlanügyi ügyvezető igazgatóhelyettesének vezetésével - fúrógéppel áttörték a falat, és akkora nyílást ütöttek rajta, amelyen egy ember ki-be járhat.



Az apátot és a helyszínre érkezett híveit felszólították, hogy ürítsék ki a helyiségeket, majd lefoglalták ezeket, a közös ajtót pedig elzárták a rendnél maradt premontrei templom tereitől.



Az apát megkongatta a templomharangot és az 112-es sürgősségi hívószámot is felhívta. A kiérkezett rendőr azonban azzal érvelt, hogy az önkormányzatnak érvényes építési engedélye van, és hiába fellebbezte meg az apát a végrehajtást elrendelő alapfokú ítéletet, míg nem születik újabb bírósági döntés, az végrehajtandó.



Popescu hozzátette: az apát számíthatott az érkezésükre, mivel április 14-én aláírta a kilakoltatási jegyzőkönyvet, mire a szerzetes azt mondta: kényszer hatására tette.



Octavian Haragos, a nagyváradi polgármesteri hivatal szóvivője az Ebihoreanul helyi hírportálnak elmondta: "lejárt a határidő, amelyet a polgármesteri hivatal adott az önkéntes távozásra, és ma reggel a hivatal képviselője hajnali 5 órakor elment, és átvette azokat a helyiségeket, amelyeket át kellett volna adnia, ahogy azt aláírásával is vállalta".