Fekete-Győr tovább támadja a bukott rendszert: már csak egy fogatlan oroszlán maradt
Újabb kemény hangvételű üzenetben reagált Fekete-Győr András az Orbán Anita körüli nyílt levélbotrányra.2026.05.25 12:10ma.hu
Nem csillapodik a politikai adok-kapok Orbán Anita körül: Fekete-Győr András újabb hosszú és rendkívül éles hangvételű bejegyzésben ment neki a korábbi Fidesz-vezetésnek.
A politikus szerint teljesen abszurd, hogy azok nevezik árulónak Orbán Anitát, akik szerinte éveken át maguk árulták el Magyarország érdekeit. Fekete-Győr úgy fogalmazott: a külügyminiszter egyetlen „bűne” az volt, hogy végül a saját lelkiismeretére hallgatott.
A Momentum korábbi elnöke szerint a bukott hatalom még mindig ugyanabban a „maffialogikában” működik, amely végül a vesztét is okozta. Bejegyzésében többször is utalt arra, hogy a rendszer működését szerinte a vak lojalitás, a félelemkeltés és az ellenségkeresés határozta meg.
Fekete-Győr hosszasan sorolta, kiket bélyegzett meg az elmúlt húsz évben a korábbi hatalom: szerinte előbb a baloldali és liberális politikusokat, majd a civileket, a független sajtót és minden másként gondolkodót is ellenségként kezeltek.
A politikus külön kitért Iványi Gábor és közössége ügyére is, azt állítva, hogy a korábbi rendszer bosszúhadjáratot folytatott velük szemben, miközben ő maga „keleti diktátorok talpát nyalta”.
A bejegyzés egyik legerősebb mondata szerint a korábbi hatalom mára „egy fogatlan oroszlánnál is gyengébb”, amely már csak dühösen „vicsorog”, de elveszítette valódi erejét és társadalmi támogatását.
Fekete-Győr azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a volt kormány emberei még most sem képesek szembenézni saját felelősségükkel, a korrupcióval és az ország állapotával kapcsolatos kritikákkal.
A politikai vita középpontjában továbbra is az a nyílt levél áll, amelyben az Orbán-kormány korábbi tagjai támadták Orbán Anitát, amiért átállt a Tisza Párt oldalára és az új kormány külügyminisztere lett.
A nyilatkozatháború egyre személyesebb hangvételt ölt, és jól mutatja, milyen mélyre süllyedt a konfliktus a bukott Fidesz-rendszer és az új politikai vezetés között.
