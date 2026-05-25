Magyar Péter javaslatára Sulyok Tamás a Tisza-kormány 55 államtitkárát nevezte ki

2026.05.25 10:08MTI
A Tisza-kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyok Tamás köztársasági elnök - közölték vasárnap a kormany.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették.

A közlés szerint a kinevezettek névsora mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít.

Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a negyvenesek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66 - ismertették.

Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki-informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb;a kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van.

