Civil nyomásra léphetnek: állandó ellenőrzés alá kerülhet a komáromi akkugyár

Hónapokig tartó helyi tiltakozás után elindulhat egy független környezetvédelmi monitoringrendszer kiépítése a komáromi ipari parkban.

2026.05.23 10:02ma.hu
Jelentős eredményként értékelik a helyi civilek és környezetvédő szervezetek, hogy állandó ellenőrzés alá kerülhet a SK On komáromi akkumulátorgyára és az ipari park környezeti terhelése.

A kezdeményezés mögött helyi lakosok, civil közösségek és az aPont Komárom álltak, akik hónapokon keresztül követelték, hogy rendszeres, nyilvános és független mérések készüljenek a térség levegő-, víz- és talajterheléséről.

A civilek szerint most valódi áttörés történt, miután megindulhat egy átfogó monitoringrendszer kiépítése, amely folyamatosan figyelheti az ipari park környezeti hatásait.

A tiltakozók hangsúlyozzák: az eredmény mögött hosszú közösségi munka áll. Petíciók, lakossági fórumok, közadatigénylések és folyamatos nyilvános nyomásgyakorlás révén sikerült elérniük, hogy a döntéshozók foglalkozzanak a helyiek aggályaival.

A komáromi akkugyár körül az elmúlt időszakban többször felmerültek környezetvédelmi és egészségügyi kérdések, különösen a Duna közelsége, valamint a levegő- és vízminőség miatt.

A civilek ugyanakkor figyelmeztetnek: a legfontosabb kérdések csak most következnek. Szerintük kulcsfontosságú lesz, hogy a méréseket valóban független szereplők végezzék, az adatok pedig nyilvánosak, ellenőrizhetők és mindenki számára hozzáférhetők legyenek.

A kezdeményezők szerint a mostani fejlemény azt mutatja, hogy helyi összefogással és kitartó civil fellépéssel még nagy ipari beruházások esetében is ki lehet kényszeríteni az átláthatóságot és az erősebb környezetvédelmi kontrollt.

A helyi közösségek úgy látják: a mostani eredmény nemcsak Komáromról szól, hanem precedenst teremthet más magyarországi akkumulátorgyárak és ipari beruházások ellenőrzésére is.

