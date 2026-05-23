Kontroll

Civil nyomásra léphetnek: állandó ellenőrzés alá kerülhet a komáromi akkugyár

Jelentős eredményként értékelik a helyi civilek és környezetvédő szervezetek, hogy állandó ellenőrzés alá kerülhet a SK On komáromi akkumulátorgyára és az ipari park környezeti terhelése.



A kezdeményezés mögött helyi lakosok, civil közösségek és az aPont Komárom álltak, akik hónapokon keresztül követelték, hogy rendszeres, nyilvános és független mérések készüljenek a térség levegő-, víz- és talajterheléséről.



A civilek szerint most valódi áttörés történt, miután megindulhat egy átfogó monitoringrendszer kiépítése, amely folyamatosan figyelheti az ipari park környezeti hatásait.



A tiltakozók hangsúlyozzák: az eredmény mögött hosszú közösségi munka áll. Petíciók, lakossági fórumok, közadatigénylések és folyamatos nyilvános nyomásgyakorlás révén sikerült elérniük, hogy a döntéshozók foglalkozzanak a helyiek aggályaival.



A komáromi akkugyár körül az elmúlt időszakban többször felmerültek környezetvédelmi és egészségügyi kérdések, különösen a Duna közelsége, valamint a levegő- és vízminőség miatt.



A civilek ugyanakkor figyelmeztetnek: a legfontosabb kérdések csak most következnek. Szerintük kulcsfontosságú lesz, hogy a méréseket valóban független szereplők végezzék, az adatok pedig nyilvánosak, ellenőrizhetők és mindenki számára hozzáférhetők legyenek.



A kezdeményezők szerint a mostani fejlemény azt mutatja, hogy helyi összefogással és kitartó civil fellépéssel még nagy ipari beruházások esetében is ki lehet kényszeríteni az átláthatóságot és az erősebb környezetvédelmi kontrollt.



A helyi közösségek úgy látják: a mostani eredmény nemcsak Komáromról szól, hanem precedenst teremthet más magyarországi akkumulátorgyárak és ipari beruházások ellenőrzésére is.