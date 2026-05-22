Elszámoltatás

Hegedűs Zsolt: még ebben a hónapban lesz új vezetője a vérellátónak

Bayerné dr. Matusovits Andrea leköszönt az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről.

2026.05.22 22:04MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken este.

A miniszter jelezte: elfogadta Bayerné Matusovits Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről.

A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.

"Bayerné dr. Matusovits Andrea biztosított arról, hogy az átadás-átvételben aktívan és konstruktívan részt vesz. Én pedig arról biztosítottam, hogy az átvilágítás szakmai, etikus és korrekt módon történik" - írta Hegedűs Zsolt.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.