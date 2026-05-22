Hegedűs Zsolt: még ebben a hónapban lesz új vezetője a vérellátónak

Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken este.



A miniszter jelezte: elfogadta Bayerné Matusovits Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről.



A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.



"Bayerné dr. Matusovits Andrea biztosított arról, hogy az átadás-átvételben aktívan és konstruktívan részt vesz. Én pedig arról biztosítottam, hogy az átvilágítás szakmai, etikus és korrekt módon történik" - írta Hegedűs Zsolt.