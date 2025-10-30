Botrány
Orbán: vizsgálják, külső támadás állhat-e a százhalombattai finomítói incidens mögött
Emelkednek az üzemanyagárak, a kormány beavatkozna.2025.10.30 16:03ma.hu
Orbán Viktor miniszterelnök kedden este közölte, hogy meghallgatta a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt, egyelőre tisztázatlan eredetű incidensről. A kormányfő szerint a nyomozás nagy erőkkel zajlik, ám jelenleg még nem tudni, hogy baleset, technikai meghibásodás vagy esetleg külső támadás okozta a történteket. A létesítmény Magyarország egyik legfontosabb stratégiai ipari egysége, így az eset nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet.
Orbán Viktor kijelentése szerint a százhalombattai finomító a magyar energiaellátás egyik kulcspontja, amely az ország olajfeldolgozásának jelentős részét biztosítja. A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy nemrég a lengyel külügyminiszter provokatív nyilatkozatot tett, amikor azt tanácsolta Ukrajnának, hogy robbantsa fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük, nem erről van szó” – fogalmazott Orbán, jelezve, hogy a kormány a lehetőségek között nem zárja ki a szabotázs lehetőségét sem.
A Barátság vezeték a magyar és a közép-európai olajellátás egyik fő ütőere, amelyen keresztül orosz kőolaj érkezik a térségbe. Egy esetleges támadás vagy műszaki probléma a rendszerben nemcsak Magyarországot, hanem több uniós tagállamot is érinthet, és újabb feszültséget kelthet az orosz energiafüggőségről szóló európai vitában. Az eset ezért külpolitikai dimenziót is kapott, különösen annak fényében, hogy a régióban fokozódik az infrastruktúra elleni kibertámadások és fizikai szabotázsakciók veszélye.
A finomító leállása vagy részleges kiesése máris érzékelhető hatást gyakorolt a hazai üzemanyagpiacra. A benzinárak emelkedni kezdtek, ami a kormányt gyors reagálásra késztette. Orbán Viktor megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a MOL vezetésével, és egyértelműsítse: a vállalat nem háríthatja át a kieső profitot a fogyasztókra áremelés formájában. A miniszterelnök szavai szerint a kormány kész lépéseket tenni annak érdekében, hogy a magyar lakosságot ne érje közvetlen gazdasági teher a stratégiai üzem zavarai miatt.
A százhalombattai incidens egy olyan időszakban történt, amikor Európa energetikai biztonsága továbbra is érzékeny kérdés. Az orosz–ukrán háború, a szankciós politika, valamint a regionális energiaellátási útvonalak sérülékenysége miatt minden hasonló esemény potenciálisan kihatással lehet a kontinens gazdasági stabilitására. Ha bebizonyosodna, hogy a finomítót külső beavatkozás érte, az újabb bizonyíték lehetne arra, hogy az energetikai infrastruktúra a geopolitikai konfliktusok egyik elsődleges célpontjává vált.
