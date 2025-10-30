Demonstráció
Ismét tüntettek a budapesti taxisok szerdán
Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.2025.10.30 10:01MTI
A Fővárosi Taxi Egyesület korábbi közleménye szerint az eseményt azért szervezték, mert "bizonyos érdekcsoportok" a szabad taxizást ellehetetlenítve külföldieket alkalmazó flottás rendszert akarnak bevezetni.
A tiltakozók közül többen bementek a Fővárosi Közgyűlés ülésére, de a főpolgármester nem engedte, hogy a követeléseiket megfogalmazó levelüket ott felolvassák.
A taxisok közben a belváros más részein is forgalomlassító demonstrációkra gyűltek össze.
A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke a közgyűlési ülésről távozva közölte, hogy
az eredmények érdekében minden lehetőséget szeretnének kihasználni, ezért a csütörtöki közmeghallgatáson is részt vesznek majd.
Váczi Norbert hozzátette, hogy a követeléseik ugyanazok, mint az egy hónapja tartott tiltakozáson is, tehát a tarifamódosítás és a létszámszabályozás mellett az illegális személyszállítás elleni küzdelmet tekintik a céljuknak.
A tárgyalások nem haladtak, ezért a tiltakozók minden közgyűlésen meg fognak jelenni, amíg nem lesznek eredmények. Más lehetőség nem látszik, mert a megegyezés Karácsony Gergellyel egyre kevésbé valószínű, de "erőteljesebb nyomásgyakorlással" talán célt lehet érni - fogalmazott.
A tiltakozás három napon át Budapest több pontján forgalomlassító demonstrációkkal folytatódik.
