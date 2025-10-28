Haza

Magyarország ismét az uniós jogállamisági rangsor végén

A jelentés eredményei nemcsak statisztikai figyelmeztetésként értelmezhetők, hanem politikai üzenetként is: a jogállamiság válsága nem elszigetelt jelenség, hanem Európa demokratikus stabilitását fenyegető közös probléma, amelynek Magyarország jelenleg a legszélsőségesebb példáját mutatja.

A jogállamiság helyzete tovább romlott világszerte – és ezen belül Magyarország teljesített a legrosszabban az Európai Unión belül – derül ki a World Justice Project kedden közzétett éves jelentéséből. A szervezet friss adatai szerint hazánk 0,50-es pontszámot kapott a lehetséges 1,0-ból, ami az EU huszonhét tagállama közül a legalacsonyabb érték.



A tanulmány szerint Magyarország jogállamisági mutatója 2025-ben 0,02 ponttal csökkent a tavalyihoz képest, ezzel tovább mélyítve az Orbán Viktor vezette kormány hosszú ideje tartó lejtmenetét ezen a területen. Bár a rangsorban Szlovákia mutatta a legnagyobb éves visszaesést – 0,023 pontot –, az ország összpontszáma így is 0,64 maradt, messze meghaladva a magyar értéket.



A jelentés azonban nemcsak Magyarországra nézve kedvezőtlen: az EU tagállamainak kétharmadában rontották az értékelést a kutatók, akik a nyitott kormányzás gyengülését, az igazságszolgáltatás romló hatékonyságát és a szabályozási ellenőrzés lazulását nevezték meg a fő okok között. A jogállamiság visszaszorulása így már nem csupán regionális, hanem globális trendnek tekinthető.

A tanulmány kitér más nagy országokra is: az Egyesült Államok 0,68-as értékkel 0,028 pontot veszített az elmúlt évben, ezzel olyan országok közé került, mint Szlovénia és Portugália. Az Egyesült Királyság 0,78-as pontszámmal enyhébb, de szintén negatív elmozdulást mutatott. Oroszország esetében volt tapasztalható a legnagyobb visszaesés a vizsgált országok közül – 0,049 ponttal esett vissza, és 0,41-es értékkel a lista egyik legvégére került.



A lista élén továbbra is az északi országok állnak: Dánia 0,90-es pontszámmal az EU és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) térségében is a legjobb eredményt érte el, szorosan követi Norvégia, Finnország és Svédország. A jelentés szerint ezekben az országokban az igazságszolgáltatás függetlensége, az átlátható közigazgatás és a hatékony jogérvényesítés továbbra is stabil alapot biztosít a demokratikus intézményrendszer számára.



A kutatók külön kiemelték, hogy az uniós tagállamok 63 százalékában romlott a kormányzati szabályozások tisztasága, vagyis egyre gyakoribb a politikai befolyás a döntéshozatalban. Emellett az adminisztratív eljárások késedelme a tagállamok 70 százalékában nőtt. A civil és büntető igazságszolgáltatás terén is súlyos romlást tapasztaltak: az uniós országok háromnegyedében a polgári eljárások kevésbé mentesek a diszkriminációtól, míg a büntető igazságszolgáltatás pártatlansága is csökkent.



Magyarország esetében a legnagyobb gond továbbra is az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya, a kormányzati befolyás mértéke és a közintézmények elszámoltathatóságának gyengülése. A World Justice Project évek óta figyelmeztet arra, hogy az ország egyre inkább eltávolodik az uniós normáktól, és a demokratikus intézményrendszer működése formálissá válik.