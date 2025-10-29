A robbantgatás nem alapjog
Fővárosi Közgyűlés - korlátozhatja a pirotechnikai eszközök használatát a főváros
A főpolgármesterrel közösen benyújtott előterjesztés egy kompromisszumos megoldást jelent.2025.10.29 10:36MTI
Korlátozhatja a pirotechnikai eszközök használatát a főváros - jelentette be Béres András fővárosi képviselő (Párbeszéd-Zöldek), Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtti sajtótájékoztatóján.
Mint mondta, sokak szerint a tűzijátékozás ártatlan szórakozás, miközben a pirotechnikai eszközök használata sokakat zavar. A robbantgatás nem alapjog - fűzte hozzá.
Béres András beszámolt arról, hogy széles körű egyeztetés zajlott a pirotechnikai eszközök használatáról, és ennek nyomán a szerdai közgyűlésre a főpolgármesterrel közösen benyújtott előterjesztés egy kompromisszumos megoldást jelent, mert miközben lehetővé teszi, hogy aki akar, tűzijátékozhasson, csökkentik a tűzijátékozással okozott "szenvedést".
A javaslat arról szól, hogy a jelenlegi 12 órás intervallumot 6 órára csökkentik, emellett csökkentik a tűzijátékozásra rendelkezésre álló területet is, így nem lehet például természetvédelmi területen, kórházak, bentlakásos intézmények, lakóépületek közelében tűzijátékozni szilveszterkor - ismertette. Jelezte: részletes térkép készül majd arról, hol lehet ezeket az eszközöket használni.
Szólt arról is, az önkormányzatok önazonossága mostanában a kirekesztésről szól, de Budapest befogadó és nyitott város, amit hirdetnie is kellene. Emlékeztetett rá: a fővárosban 1,6 millió ember fizet adót, miközben további egymilliónak nyújtanak közszolgáltatást, de Budapest fel van készülve akár 2,5 millió lakosra is.
Mindenkinek érdeke lenne, hogy elinduljon a visszaáramlás a fővárosba és ezt Budapestnek kell kezdeményeznie - mondta, hozzátéve, azt javasolja, indítsanak tájékoztató kampányt, amely kiemeli a budapesti élet előnyeit, budapesti lakcím létesítésére ösztönzi az embereket, és egyfajta "welcome-ajándékot" is kapnának a lakcímet létesítők.
