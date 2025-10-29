Botrány

Karácsony Gergely: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról

A kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este - közölte a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely azt írta: az újabb "kormányzati sarc" nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a "halálos döfés".



Felidézte, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatra 22 milliárdot biztosít az állam a városnak, "vagyis abban a nem várt esetben, hogy nem történik újabb kormányzati rablás Budapest pénzéből, már akkor is mínuszban tudunk csak évet zárni", ez pedig azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható.



Az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető - emelte ki, hozzátéve, hogy aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja.



A főpolgármester közölte, hogy a szerdán összeülő Fővárosi Közgyűlésnek, az ott várható politikai adok-kapoknak is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon, hamarosan elválik, hogy ad-e kellő felelősséget is.