Megszökött egy vonat Mátészalkán - négy kilométeren át száguldott irányítás nélkül

Vasárnap hajnalban szokatlan és veszélyes incidens történt a mátészalkai vasútállomáson: egy korábban műszaki hibával leállított motorkocsi eddig tisztázatlan körülmények között elindult, majd több kilométeren keresztül haladt irányítás nélkül, mielőtt végül megállt Nyírcsaholy közelében. Az eset szerencsére nem járt személyi sérüléssel, de jelentős károkat okozott a vasúti infrastruktúrában és átmeneti fennakadást a forgalomban. 2025.10.26 08:57 ma.hu

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint az esemény éjjel két óra körül történt. A Bz típusú motorkocsi – amelyet szombaton műszaki hiba miatt állítottak le – ismeretlen okból önállóan elindult a mátészalkai állomásról. A szerelvény mintegy négy kilométert tett meg, ezalatt három váltót is megrongált, mielőtt végül megállt a Nyírcsaholy határában lévő szakaszon. A vasúttársaság szakemberei a hajnali órákban azonnal megkezdték a helyszín biztosítását és a károk felmérését.



Az incidens következtében a vasúti forgalom ideiglenesen akadozott a Mátészalka–Tiborszállás vonalon. A hajnali járatok késéssel indultak, az utasokat egy ideig pótlóbuszok szállították, de a helyreállítási munkálatok gyors ütemben zajlottak, és reggel fél nyolcra sikerült újraindítani a közlekedést az érintett szakaszon.



A MÁV közlése szerint a baleset pontos okait jelenleg vizsgálják. Azt egyelőre nem tudni, hogyan válhatott mozgásképesé a korábban leállított jármű, és miért nem működtek azok a biztonsági rendszerek, amelyek az ilyen helyzetek megelőzésére szolgálnak. A vasúttársaság belső vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy emberi mulasztás, műszaki hiba vagy más körülmény állhatott-e a háttérben.



A MÁV szakemberei a nap folyamán folytatják a helyreállítási munkálatokat a megrongálódott váltók környékén. A vasúttársaság közleménye szerint a menetrend szerinti közlekedés a továbbiakban zavartalanul folytatódik, de az eset tanulságai alapján várhatóan szigorítják a járműtárolási és biztosítási előírásokat a hálózat több pontján is.