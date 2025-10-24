Budapest

Kiss Ambrus: a főváros felkészült a téli krízishelyzetre

A főváros felkészült a téli krízishelyzetre: készen áll 165 férőhely megnyitására, és rendkívüli hideg esetén további 120 hajléktalan elhelyezését tudja biztosítani - mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.



Kiss Ambrus kiemelte: a múlt héten egyeztettek a hajléktalan-ellátásban szerepet vállaló fővárosi szereplőkkel, kedden pedig a kormánnyal.



A főváros készen áll 165 férőhely megnyitására a krízisidőszakban, és amennyiben nagyon nagy lenne a hideg, további 120 ember elhelyezését tudják biztosítani. Lehetőség van úgynevezett páros elhelyezésre és kifejezetten női menedékhelyeket is nyitnak.



Szólt arról is, azt kérték a BKK-n keresztül a közösségi közlekedés járművezetőitől, hogy amennyiben megállóban fekvő embert látnak, jelezzék a diszpécserszolgálaton keresztül, hogy az utcai gondozószolgálat segíthessen a rászorulón, de ugyanezt kérték a járművekről leszállítás esetén is.



A frekventált területeken - mint a Deák Ferenc tér vagy a Blaha Lujza tér - dolgozó térgondnokokat is arra kérték, ha látnak segítségre szoruló embert, jelezzék a szokott csatornákon, hogy a téli krízis idején is képesek legyenek a segítséget oda vinni, ahol szükség van rá.



A főigazgató szólt arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottsága szerdán másodjára sem szavazta meg, hogy közös megegyezéssel megszűnjön a Sziget szervezőjével kötött közterület-használati hatósági szerződés.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a szervező 2021-ben kapta meg a közterület-használati engedélyt a hatósági eljárásban, majd idén ősszel jelezte, hogy jövőre nem kívánja megrendezni a fesztivált.



A főigazgató kiemelte: amíg a területet a korábbi szerződés alapján "foglalja" az amerikai tulajdonos, aki nem akar jövőre fesztivált rendezni, addig nem lehet ugyanarra a területre új hatósági eljárást indítani. Ahhoz előbb fel kell bontani a jelenleg hatályos, egyébként jövőre lejáró szerződést és egy új hatósági eljárást kell az új szervezőnek indítania - jegyezte meg.



Jelezte: mivel közigazgatási hatósági eljárásról van szó, a főpolgármester nem tudja saját hatáskörben "megoldani" a kérdést.



Felhívta a figyelmet: a jövő évi Sziget fesztivál elmaradása a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint több mint 30 milliárd forint pénzügyi veszteséget okozna.