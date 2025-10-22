Iparkatasztrófa
Eljárást indított a rendőrség a százhalombattai tűz ügyében
A MOL létesítményi tűzoltói sikeresen lokalizálták és eloltották a tüzet az AV3-as üzemben.2025.10.22 22:21MTI
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen eljárást indított a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban - közölte Váraljai Anita Kamilla sajtóreferens az MTI-vel.
A Mol Dunai Finomítójának AV3-as üzemében a társaság tájékoztatása szerint hétfő éjjel ütött ki tűz.
A tűzoltók azóta már eloltották a lángokat Százhalombattán. A helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. E mellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez ért - írta honlapján a Katasztrófavédelem.
