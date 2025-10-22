Botrány
Vizsgálat indult egy rendőr ellen, mert a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt
A rendőrségen gyanúsítottként kihallgatott volt vezérkari főnök távozását egy ezredes intézte a felettese utasításával ellentétesen - emiatt függelemsértés miatt indult belső eljárás.2025.10.22 16:41ma.hu
Függelemsértés gyanújával vizsgálat indult egy rendőr ezredes ellen, miután a hírek szerint felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, úgynevezett gazdasági kijáraton engedte el Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnökét. A Telex értesülései szerint az eset október 16-án történt, közvetlenül azután, hogy Ruszin-Szendi gyanúsítottként tett vallomást a kaposvári rendőrkapitányságon.
A Tisza Párt politikusát garázdaság vétségével gyanúsítják, miután a vád szerint a somogyi Kötcsén meglökte a Mandiner munkatársát, aki kérdéseket próbált feltenni neki. A kihallgatásról a Magyar Nemzet is beszámolt, sőt, a lap videót is közzétett: a felvételeken látható, hogy a Hír TV stábja már a rendőrség épülete előtt várta a volt vezérkari főnököt, amikor az ügyvédjével megérkezett.
A rendőrségi források szerint az ezredes döntését az motiválta, hogy el akarta kerülni a sajtóval való közvetlen találkozást, mivel a főbejáratnál több médium is várta Ruszin-Szendi távozását. Úgy tudni, a tiszt ezzel a lépéssel próbálta megóvni a helyzet méltóságát és elkerülni a feszültséget, ám ezzel megszegte felettese egyértelmű utasítását, ami a rendőrségi hierarchiában súlyos fegyelemsértésnek számít.
A rendőrség belső eljárást indított az ügyben. A „függelemsértés” fogalma a testületen belül azt jelenti, hogy egy rendőr tudatosan megszegi felettese parancsát vagy nem tartja be az alá-fölérendeltségi viszonyokat, ezzel megsértve a szolgálati szabályokat. A Telex megkereste a rendőrséget annak tisztázására, hogy az érintett ezredes jelenleg is állományban van-e, ám erre egyelőre nem érkezett hivatalos válasz.
Ruszin-Szendi Romulusz a kihallgatását követően közösségi oldalán reagált a történtekre. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ellene „ócska lejárató kampány” zajlik, amit szerinte jól mutat, hogy már a vidéki rendőrkapitányságra érkezésekor ott várta a propagandasajtó. A volt vezérkari főnök szerint az eset politikai indíttatású, és célja a személyes hitelessége aláásása.
A Telex telefonon is megkereste Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy megkérdezze, pontosan hogyan hagyta el a rendőrség épületét, ám ő nem kívánt nyilatkozni az ügyről.
