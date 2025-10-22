Október 23.
BKK: forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani az ünnepen rendezvények miatt
Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából több rendezvényt is tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan a belvárosban forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani, ami a közösségi közlekedést is érinti.2025.10.22 06:19MTI
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint október 22-én, szerdán ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, illetve fáklyás felvonulás indul a Műegyetemtől a Bem József térre, majd október 23-án, csütörtökön reggel a Kossuth Lajos téren rendeznek ünnepélyes zászlófelvonást.
Hozzátették, hogy csütörtökön délelőtt vonulásos rendezvény indul a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth Lajos térre, majd 14 órától a Deák Ferenc térről a Hősök terére.
A lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a kisföldalatti várhatóan 18.30-tól nem áll meg a Hősök terén.
A legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni - írták.
