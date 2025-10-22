Október 23.

BKK: forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani az ünnepen rendezvények miatt

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából több rendezvényt is tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan a belvárosban forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani, ami a közösségi közlekedést is érinti.

2025.10.22 06:19MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint október 22-én, szerdán ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, illetve fáklyás felvonulás indul a Műegyetemtől a Bem József térre, majd október 23-án, csütörtökön reggel a Kossuth Lajos téren rendeznek ünnepélyes zászlófelvonást.

Hozzátették, hogy csütörtökön délelőtt vonulásos rendezvény indul a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth Lajos térre, majd 14 órától a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

A lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kisföldalatti várhatóan 18.30-tól nem áll meg a Hősök terén.

A legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni - írták.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.