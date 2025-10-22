Botrány

Budapest cáfolja a fake news-t a tervezett Putyin-Trump-találkozó kapcsán

A magyar kormány határozottan visszautasította azokat a nyugati sajtóban megjelent értesüléseket, amelyek szerint leálltak volna a tárgyalások a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közötti budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „fake news”-nak nevezte a híreket, és arra figyelmeztetett, hogy a „háborúpárti politikai elit” mindent megtesz annak érdekében, hogy a találkozó ne valósulhasson meg.



A nyugati sajtó kedden több, névtelenséget kérő Fehér Házhoz közel álló forrásra hivatkozva azt állította, hogy a budapesti találkozó előkészületeit „határozatlan időre felfüggesztették”. A hírek szerint Washingtonban belső viták alakultak ki arról, hogy a találkozó milyen politikai üzenetet közvetítene az Egyesült Államok szövetségesei felé, miközben a Nyugat továbbra is támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben.



Szijjártó Péter a közösségi médiában reagált a hírekre, hangsúlyozva, hogy a Putyin és Trump között múlt héten lezajlott telefonbeszélgetést követően „már akkor egyértelmű volt, hogy sokan mindent el fognak követni azért, hogy a találkozó ne jöhessen létre”. A miniszter szerint a „háborúpárti politikai elit és az őket kiszolgáló média” rendre hasonló módon próbálja akadályozni azokat a diplomáciai eseményeket, amelyek „a háború és a béke közötti döntő pillanatokat” jelenthetik.



A külügyminiszter kijelentette: amíg a csúcstalálkozó ténylegesen meg nem valósul, addig a közvéleménynek számítania kell „szivárogtatások, álhírek és félrevezető nyilatkozatok” sorozatára, amelyek célja a békefolyamat kisiklatása.

Moszkva hasonlóan reagált a fejleményekre. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a találkozó leállításáról szóló híreket „információs provokációnak” nevezte, és azt állította, hogy „az EU- és NATO-országok igyekeznek minden diplomáciai előrelépést torpedó alá venni”. Kirill Dmitrijev, az orosz elnöki hivatal egyik tanácsadója szintén cáfolta a nyugati sajtóban megjelent értesüléseket, és azt írta, hogy a csúcstalálkozó „előkészületei továbbra is folynak”.



Brüsszel hivatalosan támogatásáról biztosította az esetleges Putyin–Trump-találkozót, de a spanyol El País szerint a háttérben sok uniós döntéshozó „politikai rémálomként” tekint a találkozóra. A Financial Times egyik uniós diplomataforrása szerint „senki sem örül ennek a fejleménynek”, mégis „kénytelenek vagyunk mosolyogva azt mondani, hogy minden rendben van”.



A budapesti találkozó – amennyiben megvalósul – az első közvetlen tárgyalás lehetne az orosz és amerikai vezetés között azóta, hogy a háború 2022-ben kitört Ukrajnában. A felek közötti kommunikáció azóta rendkívül korlátozott, így a csúcstalálkozó potenciálisan új szakaszt nyithatna a háborús konfliktus diplomáciai rendezésében.



Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is elkötelezett a béke előmozdítása mellett, és kész minden olyan diplomáciai kezdeményezést támogatni, amely „a párbeszédet helyezi előtérbe a fegyverek helyett”. Az, hogy végül valóban sor kerül-e a Putyin–Trump-csúcstalálkozóra Budapesten, a következő hetekben dőlhet el.