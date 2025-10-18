Állatvédelem
Elhunyt Lilike, Magyarország legrégebben telelő gólyája
Szívszorító veszteség érte Semjénházát: Lilike, az egyik legrégebben telelő gólya természetes úton elhunyt, gondozói, a Dunai házaspár több mint egy évtizeden át viselt gondot rá. Most egymás mellett nyugszanak kedvenceik a házaspár portáján.2025.10.18 22:56ma.hu
Lilike története 2009-ben kezdődött, amikor István és felesége, Katika egy sérült gólyára bukkant Semjénházán. A madarat a Fenékpusztai Madárgyűrűző Állomáson kezelték, de a vonulásra már képtelen volt, így a házaspár magához vette. Bár Lilike hím volt, a névadás megelőzte az ivar meghatározását, és a megszokott nevet megtartották. Azóta minden ősztől tavaszig a Dunai házaspár gondoskodott róla, a madár pedig hűséges maradt a szomszédos Molnári fészkéhez, ahová a költési időszak után mindig visszatért.
Lilike különleges szokásokkal rendelkezett: ragaszkodott az etetős ruhához, és makacsul tartotta magát megszokott helyeihez. Élete során több mint hatvan fiókát repített, és valószínűleg ennél is több utódja született, amikor még vonulóként élt. A házaspár gondoskodása nélkül Lilike valószínűleg nem élhette volna meg idős korát, amelyet természetes úton ért el.
Az utóbbi napokban a madár már alig evett, és végül egy mezőn találták meg, gyűrűje alapján egyértelműen azonosítható volt. A Dunai házaspár a héten sajnos a másik kedvencüket, a kutyájukat is elvesztette, így most mindkét szeretett családtagjuk egymás mellett nyugszik.
Lilike halála nemcsak a madárbarát közösséget, hanem azokat is mélyen megérintette, akik követték történetét. A Dunai házaspár áldozatos gondoskodása több mint tizenhárom éven át biztosította, hogy a gólya biztonságban és szeretetben élhessen, míg elérte életének természetes végét. Nyugodj békében, Lilike!
