Siker
Magyar szakembert választott főtitkárává az Európai Tüdőgyógyászati Társaság
Horváth Ildikót, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) tudományos és oktatási igazgatóját választotta főtitkárává az Európai Tüdőgyógyászati Társaság (ERS).2025.10.17 20:10MTI
Az ERS a világ egyik legnagyobb és legmeghatározóbb szakmai szervezete a légzőszervi betegségek kutatása, diagnosztikája és kezelése terén, több mint 30 ezer taggal, akik 160 országot képviselnek - olvasható az OKPI pénteki közleményében, amely szerint a főtitkári poszt az egyik legmagasabb vezetői pozíció a szervezetben. Korábban magyar szakember még nem töltötte be ezt a tisztséget - fűzték hozzá.
Horváth Ildikó mandátuma 2025 szeptemberében lépett életbe és három évre szól.
Mint írták: Horváth Ildikó hosszú ideje aktív tagja az ERS közösségének; több szakmai bizottságban és nemzetközi projektben, köztük az EU4Health keretében indult JARED-ben is vezető szerepet tölt be. A JARED az első olyan uniós együttműködés, amely kifejezetten a krónikus légzőszervi betegségek megelőzésére, felismerésére és kezelésére fókuszál, a projekt koordinációját az OKPI látja el.
A közleményben idézték Horváth Ildikót, aki azt mondta, az ERS-ben végzett munkájának célja, hogy az oktatási és kutatási eredmények eljussanak azokhoz az orvosokhoz és szakdolgozókhoz is, akik kisebb országokban, korlátozottabb lehetőségek mellett végzik munkájukat - akár a kontinens legtávolabbi pontján is. A tüdőbetegségek elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha mindenki hozzáfér a legújabb tudáshoz és módszerekhez- tette hozzá.
Az OKPI közleménye szerint a kinevezés nemcsak személyes szakmai elismerés, hanem a magyar pulmonológia európai súlyát is jelzi, új lehetőséget jelent Magyarország számára.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:10 Magyar szakembert választott főtitkárává az Európai Tüdőgyógyászati Társaság
- 18:08 A 30 ezres élelmiszer-utalványt eddig már több mint 24 milliárd forint értékben váltották be
- 16:00 A TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson
- 14:52 Két, emberrablás miatt körözött személyt hoztak haza Mexikóból
- 12:35 A Putyin-Trump csúcstalálkozó miatt az EU vezetői fontolóra veszik a légtér-tilalom feloldását
- 10:33 Uniós képviselők memóriabővítést javasolnak az Európai Bizottság elnökének
- 8:30 Budapest kész a béketárgyalások fogadására
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06