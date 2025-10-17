Nyögdíj

A 30 ezres élelmiszer-utalványt eddig már több mint 24 milliárd forint értékben váltották be

A kormány nemrég óta kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését.

2025.10.17
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig már több mint 24 milliárd forint értékben váltották be - közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt a bejegyzésében azt írta, a kormány kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését.

Novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már a megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek - hívta fel a figyelmet a politikus, aki emlékeztetett: a nyugdíjasokat 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is segítik.

